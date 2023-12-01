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        3 gündür aranan Mehmet, kiraladığı evde ölü bulundu

        MARDİN'inKızıltepe ilçesinde 3 gündür haber alınamayan Mehmet Çakır (18), kiraladığı evde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 12:08 Güncelleme: 01.12.2023 - 12:10
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        3 gündür aranan Mehmet, kiraladığı evde ölü bulundu
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        MARDİN'inKızıltepe ilçesinde 3 gündür haber alınamayan Mehmet Çakır (18), kiraladığı evde ölü bulundu.

        Kızıltepe ilçesinde kendisinden 3 gündür haber alınamayan Mehmet Çakır´ın ailesi, durumu polise bildirdi. Bulunması için çalışma başlatan polis, Mehmet Çakır´ın Tepebaşı Mahallesi Şanlıurfa Caddesi´nde bir apartman dairesi kiraladığını belirledi. Dün akşam saatlerinde adrese giden, kapıyı açan olmayınca çilingirle içeri giren ekipler, Çakır´ı hareketsiz buldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Mehmet Çakır´ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Mehmet Çakır´ın cansız bedeni, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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