3 gündür aranan Mehmet, kiraladığı evde ölü bulundu

MARDİN'inKızıltepe ilçesinde 3 gündür haber alınamayan Mehmet Çakır (18), kiraladığı evde ölü bulundu.

Kızıltepe ilçesinde kendisinden 3 gündür haber alınamayan Mehmet Çakır´ın ailesi, durumu polise bildirdi. Bulunması için çalışma başlatan polis, Mehmet Çakır´ın Tepebaşı Mahallesi Şanlıurfa Caddesi´nde bir apartman dairesi kiraladığını belirledi. Dün akşam saatlerinde adrese giden, kapıyı açan olmayınca çilingirle içeri giren ekipler, Çakır´ı hareketsiz buldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Mehmet Çakır´ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Mehmet Çakır´ın cansız bedeni, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.