Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 50 kişi yakalandı.

Bu kapsamda, 2 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 48 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, arananların yakalanmasına yönelik 29 Aralık 2025 ile 4 Ocak 2026'da çalışma gerçekleştirildi.

