Mardin'de Yüzyılın Konut Projesi ile yapılacak konutların hak sahipleri kurayla belirlendi

Mardin'de Yüzyılın Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 5 bin 357 konutun hak sahibi çekilen kurayla belirlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda noter huzurunda düzenlenen kura töreninde yaptığı konuşmada, Yüzyılın Konut Projesi ile 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edileceğini, bu kapsamda Mardin'de yapılacak konutların hayırlı olmasını diledi.

Barınmanın insanın en temel ihtiyaçlarından biri olduğunu belirten Varank, şöyle konuştu:

"Bu yüzden ailesiyle güvenli bir çatı altında yaşamak her vatandaşımızın en doğal hakkıdır. Biz de AK Parti iktidarları olarak 23 yıldır eser ve hizmet siyasetini merkeze alan bir partiyiz. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden tarıma, çevreden şehirciliğe kadar her alanda olduğu gibi konut alanında da vatandaşlarımızın yanında olduk. Özellikle dar gelirli ailelerimizin ev sahibi olması bizim en öncelikli gündem maddelerimizden biri oldu. Bu anlayışla TOKİ başkanlığımızın eliyle bugüne kadar sosyal konutların donatılarıyla birlikte 1 milyon 750 bin konutu ürettik ve 5 milyondan fazla dar gelirli vatandaşımızı yeni yuvalarına kavuşturduk. TOKİ tarafından Mardin'e 12 bin 248 konut başta olmak üzere okullarından hastanelerine, spor salonlarından taziye evlerine, köprü inşaatından millet bahçelerine bugüne kadar tamamlanan işler için 57 milyar 650 milyon, devam eden işler için de 5 milyar 600 milyon olmak üzere toplam 63 milyar 250 milyon liralık bir yatırım yaptık. Her bir projemizle hem ailelerimizin hayalleri gerçekleştirdik hem de evlatlarımızın geleceğini teminat altına aldık."

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin hemen ardından harekete geçerek başlattıkları seferberlik ile 455 bin konutu yaparak hak sahiplerine teslim ettiklerini anımsatan Varank, bir rekor kırarak dünyada eşi benzeri görülmemiş bir yöntem ve kararlılıkla çalışarak günde 550 konut bitirdiklerini bildirdi. Varank, "11 ilde bu konutu eş zamanlı yapmak bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde bir alanı yeniden inşa etmek Türkiye dışındaki hiçbir ülkenin başarabileceği bir iş değildir." ifadesini kullanarak, verdikleri sözleri yerine getirerek depremzedeleri yıl bitmeden yeni yuvalarına kavuşturduklarını anlattı. Bugün de bu kararlığın bir devamı olarak 81 ilde inşa edecekleri 500 bin sosyal konut ile dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmalarını sağlayacak muazzam bir adım attıklarını aktaran Varank, şunları kaydetti: "Mardin'imizde projemize 17 bin 188 başvuru oldu. Bugün de inşa edeceğimiz 5 bin 357 konutumuzun kura çekimini gerçekleştireceğiz. Ev Sahibi Türkiye hedefimiz doğrultusunda hiç kimseyi geride bırakmamak için bir adım daha atacağız. 23 yıldır laf değil icraat üretiyoruz. Milletimize verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. İnşallah bundan sonra da üretmeye, çalışmaya, milletimizin refahını arttırmak için gayret göstereceğiz."

Vali Tuncay Akkoyun da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde son 20 yılda devletin ortaya koyduğu kararlı irade ve milletin desteğiyle ülkede huzurun, güvenin ve istikrarın temellerinin sağlam bir şekilde atıldığını söyledi. Bu güçlü iklimin şehirlerin kalkınmasına, üretimin artmasına, istihdamın güçlenmesine ve vatandaşların gelir seviyesinin yükselmesine imkan sağladığını dile getiren Akkoyun, Mardin'in de bu büyük gelişmeden ve ilerlemeden hak ettiği payı aldığını vurguladı. "Terörsüz Türkiye" hedefinin sadece bir güvenlik meselesi olmadığını, aynı zamanda huzurun, barışın ve kardeşliğin kalıcı hale getirilmesinde önemli rol aldığını aktaran Akkoyun, şunları aktardı: "Devletimiz huzur ve barış zemini üzerinde eğitimden sağlığa, ulaşımdan istihdama, spordan sosyal hayata kadar her alanda yatırımlarını kararlılıkla sürdürmektedir. Mardin'imiz de bu yatırımlarla her geçen gün daha da ilerlemekte ve güçlenmektedir. Özellikle son yıllarda artan konut ihtiyacına yönelik olarak hayata geçirilen toplu konut projeleri, güçlü sosyal devlet anlayışımızın en somut tezahürüdür. Bugün kura töreniyle teslim edilecek konutlar, güvenli yapılarıyla, ulaşılabilirliğiyle, yatay mimariye uygunluğu ve geleneksel dokuyu yansıtan özellikleriyle Yüzyılın Konut Projesi'nin ne kadar güçlü bir vizyonla hayata geçirildiğini göstermektedir. Bu kapsamda Mardin'imizde inşa edilecek 5 bin 357 adet 1+1 ve 2+1 sosyal konut, depreme dayanıklı, modern yaşam standartlarına uygun ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gözeten bir anlayışla hayata geçirilecektir."

TOKİ Başkan Yardımcısı Osman Direnç ise Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinasyonunda yüz binlerce projeyi hayata geçirerek dev eserler yaptıklarını bildirdi. Dünyada hiçbir devletin maliyet ve süre olarak cesaret edemediği bu projelerle milyonlarca vatandaşı ev sahibi yaptıklarını kaydeden Direnç, şunları ifade etti: "Bugün itibarıyla ülke çapında 1615 şantiyemizde 410 bin konut ve sosyal donatı inşaatıyla yüz binlerce konut, proje ve tasarım çalışması devam etmektedir. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında da bismillah diyerek kurayı Mardin'den çekiyoruz. Mart ayı içerisinde bütün şehirlerimizde kuralar tamamlanmış, 500 bin konutumuzun hak sahipleri belirlenmiş olacaktır. Bu proje, devletimizin ortaya koyduğu tarihin en kapsamlı sosyal konut projesi olup yaklaşık 2 milyon vatandaşımızı yuva sahibi yapacaktır." AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak da TOKİ'nin geçmişle olduğu gibi bugüne kadar Türkiye'de sayısız projelere imza attığını belirterek, sosyal konut vizyonunun her geçen yıl daha da hedefine ulaşarak insanların evlerine kavuştuğunu söyledi.