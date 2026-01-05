Mardin'de kuyuya düşen köpek kurtarıldı
Mardin'in Midyat ilçesinde kuyuya düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Acırlı Mahallesi'nde bir geri dönüşüm tesisinde yaklaşık 5 metre derinliğindeki boş kuyuya bir köpeğin düştüğü ihbarı üzerine itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler, yürütülen çalışmayla köpeği bulunduğu yerden çıkardı.
Kurtarılan ve yara almadığı belirlenen av köpeği, sahibine teslim edildi.
