Mardin'de kuyuya düşen köpek kurtarıldı

Acırlı Mahallesi'nde bir geri dönüşüm tesisinde yaklaşık 5 metre derinliğindeki boş kuyuya bir köpeğin düştüğü ihbarı üzerine itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.