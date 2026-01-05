Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de karla kaplanan Savur Çayı havzası dronla görüntülendi

        Mardin'in Savur ilçesinde, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Savur Çayı havzası havadan görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 13:33 Güncelleme: 05.01.2026 - 13:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de karla kaplanan Savur Çayı havzası dronla görüntülendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'in Savur ilçesinde, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Savur Çayı havzası havadan görüntülendi.

        Savur'a yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan, etrafındaki bitki örtüsü ve suyunun yıl boyunca berrak akmasından "Yeşilsu" olarak nitelendirilen Savur Çayı, ziyaretçilerine benzersiz bir atmosfer sunuyor.

        Kentte aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından çayın havzası beyaza büründü.

        Karlarla kaplı alanda akan çayın çevresindeki kavak ağaçlarıyla oluşturduğu güzel görüntü dronla kayda alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Togg gelecek planlarını açıkladı
        Togg gelecek planlarını açıkladı
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        Çeyrek altın 10 bin TL'yi gördü
        Çeyrek altın 10 bin TL'yi gördü
        Bir aylık bebeği durağa bıraktılar... Anne ve anneanne için deport kararı!
        Bir aylık bebeği durağa bıraktılar... Anne ve anneanne için deport kararı!
        Tok olduğunuz hâlde yemek istiyorsanız dikkat!
        Tok olduğunuz hâlde yemek istiyorsanız dikkat!
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Kira için bağış bekliyor
        Kira için bağış bekliyor
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        İddia: Hamaney İran'dan kaçma planı hazırladı
        İddia: Hamaney İran'dan kaçma planı hazırladı
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        Maduro'nun bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor
        Maduro'nun bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Kayınpeder ile gelinin kahreden ölümü!
        Kayınpeder ile gelinin kahreden ölümü!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar

        Benzer Haberler

        Mardin'de iki kız kardeş evde ölü bulundu
        Mardin'de iki kız kardeş evde ölü bulundu
        Mardin'de 2 kız karde evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
        Mardin'de 2 kız karde evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
        Mardin'de firari hükümlü yakalandı
        Mardin'de firari hükümlü yakalandı
        Mardin'de bir evde çıkan yangın söndürüldü
        Mardin'de bir evde çıkan yangın söndürüldü
        Mardin'de ahır çöktü: 10 koyun öldü
        Mardin'de ahır çöktü: 10 koyun öldü
        Mardin'de tek teker üzerinde giden motosiklet sürücüsü yakalandı
        Mardin'de tek teker üzerinde giden motosiklet sürücüsü yakalandı