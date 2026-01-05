Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        AK Parti Mardin İl Başkanı Uncu'dan üye artışına ilişkin açıklama

        AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, "Mardin'de son bir yılda 13 bin 626 vatandaşımız partimize katılım sağlamış, yaklaşık yüzde 13,5 oranında bir üye artışı gerçekleşmiştir." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 17:01 Güncelleme: 05.01.2026 - 17:01
        AK Parti Mardin İl Başkanı Uncu'dan üye artışına ilişkin açıklama
        AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, "Mardin'de son bir yılda 13 bin 626 vatandaşımız partimize katılım sağlamış, yaklaşık yüzde 13,5 oranında bir üye artışı gerçekleşmiştir." dedi

        Uncu, partisinin il başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, siyasi partilerin üye sayılarına ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının güncellediği kayıtlarla ilgili açıklamada bulundu.

        AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı öncülüğünde 81 ilde gerçekleştirilen üye çalışmalarının Mardin verilerini değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini belirten Uncu, 2 Ocak'ta açıklanan resmi verilere göre AK Parti'nin üye sayısının Türkiye genelinde 664 bin 568 artarak, 11 milyon 543 bin 301'e ulaştığını bildirdi.

        Uncu, bu artışın Türkiye siyasi tarihinde güçlü bir toplumsal karşılığın ve sahaya dayalı siyaset anlayışının somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.

        Mardin'deki toplam üye sayısının ise 115 bin 853'e ulaştığını aktaran Uncu, şunları kaydetti:

        "Yürütülen çalışmalar neticesinde, Mardin'de son bir yılda 13 bin 626 vatandaşımız partimize katılım sağlamış, yaklaşık yüzde 13,5 oranında bir üye artışı gerçekleşmiştir. Bu tablo, teşkilatlarımızın sahadaki emeğinin, hükümetimizin icraatlarının ve milletimizle kurduğumuz güçlü bağın somut bir göstergesidir. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde güçlü AK Parti, güçlü Türkiye'nin teminatıdır. Türkiye'nin en genç illerinden biri olan Mardin, bu güçlü geleceğin inşasında önemli bir sorumluluk üstlenmektedir."

        Toplantıya, AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak ile partinin il yönetimi katıldı.

