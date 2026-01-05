AK Parti Mardin İl Başkanı Uncu'dan üye artışına ilişkin açıklama

AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, "Mardin'de son bir yılda 13 bin 626 vatandaşımız partimize katılım sağlamış, yaklaşık yüzde 13,5 oranında bir üye artışı gerçekleşmiştir." dedi

Uncu, partisinin il başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, siyasi partilerin üye sayılarına ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının güncellediği kayıtlarla ilgili açıklamada bulundu.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı öncülüğünde 81 ilde gerçekleştirilen üye çalışmalarının Mardin verilerini değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini belirten Uncu, 2 Ocak'ta açıklanan resmi verilere göre AK Parti'nin üye sayısının Türkiye genelinde 664 bin 568 artarak, 11 milyon 543 bin 301'e ulaştığını bildirdi.

Uncu, bu artışın Türkiye siyasi tarihinde güçlü bir toplumsal karşılığın ve sahaya dayalı siyaset anlayışının somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Mardin'deki toplam üye sayısının ise 115 bin 853'e ulaştığını aktaran Uncu, şunları kaydetti: