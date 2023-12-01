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        Mardin'de cuma namazı sonrası Filistinliler için Kur'an-ı Kerim okundu

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde cuma namazından sonra İsrail'in saldırılar düzenlediği Filistinliler için Kur'an-ı Kerim okundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 13:41 Güncelleme: 01.12.2023 - 13:50
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        Mardin'de cuma namazı sonrası Filistinliler için Kur'an-ı Kerim okundu
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde cuma namazından sonra İsrail'in saldırılar düzenlediği Filistinliler için Kur'an-ı Kerim okundu.

        İlçe otogarında bulunan Kenan Kösen Camisinde cuma namazı kılan vatandaşlar Filistinliler için dua etti.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İlçe Müftüsü Abdullah Erdoğan tarafından saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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