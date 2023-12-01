Mardin'de cuma namazı sonrası Filistinliler için Kur'an-ı Kerim okundu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde cuma namazından sonra İsrail'in saldırılar düzenlediği Filistinliler için Kur'an-ı Kerim okundu.

İlçe otogarında bulunan Kenan Kösen Camisinde cuma namazı kılan vatandaşlar Filistinliler için dua etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İlçe Müftüsü Abdullah Erdoğan tarafından saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

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