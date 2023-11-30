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        Mardinli iş adamından öğrencilere giysi yardımı

        Mardin'deiş insanı Orhan İlhan, 10 bin öğrenciye kışlık giysi desteği sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 16:00 Güncelleme: 30.11.2023 - 16:00
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        Mardinli iş adamından öğrencilere giysi yardımı
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        Mardin'deiş insanı Orhan İlhan, 10 bin öğrenciye kışlık giysi desteği sundu.

        İlhan, kırsal mahalle ve köylerde yaşayan 10 bin çocuğa mont ve bot temin etti.

        Temin edilen mont ve botlar okul idarecilerine teslim edildi. Kışlık giysiler okul idareleri tarafından öğrencilere dağıtıldı.

        Vilayetler Birliği İlkokulu Müdürü Adnan Kaplan, hayırsever iş insanı Orhan İlhan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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