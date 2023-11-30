Mardinli iş adamından öğrencilere giysi yardımı

Mardin'deiş insanı Orhan İlhan, 10 bin öğrenciye kışlık giysi desteği sundu.

İlhan, kırsal mahalle ve köylerde yaşayan 10 bin çocuğa mont ve bot temin etti.

Temin edilen mont ve botlar okul idarecilerine teslim edildi. Kışlık giysiler okul idareleri tarafından öğrencilere dağıtıldı.

Vilayetler Birliği İlkokulu Müdürü Adnan Kaplan, hayırsever iş insanı Orhan İlhan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.