Son dakika haberi İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
Reuters haber ajansı, İsrail tanklarının Refah şehir merkezine ulaştığını duyurdu
Reuters haber ajansının görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre İsrail tankları, Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah'ın merkezine ulaştı.
Görgü tanıkları tankların Refah'ın simge yapılarından biri olan El Avde camisi yakınlarında görüldüğünü söyledi. İsrail ordusu, Refah operasyonuyla ilgili daha sonra bir açıklama yapacağını söyleyerek, görgü tanıklarının anlattıklarıyla ilgili bir yorum yapmadı.
İsrail, dünyadan gelen tepkilere rağmen Refah'a sığınan Filistinlilere yönelik saldırıları üç haftadır aralıksız devam ettirmiş, dün gece boyunca da sürdürmüştü.
İsrail ordusu Refah kentinin batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi'ni topçu atışlarıyla yoğun bir şekilde bombalamış ve dronelarla da ateş açmıştı.