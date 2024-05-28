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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'un küfürlü tezahüratı sonrası HUFEDER'den suç duyurusu! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'un küfürlü tezahüratı sonrası HUFEDER'den suç duyurusu!

        Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un şampiyonluk kutlamalarında küfürlü tezahüratta bulunduğu sosyal medyada sıkça paylaşılmıştı. Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2024 - 12:59 Güncelleme: 28.05.2024 - 12:59
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        Küfürlü tezahürat için suç duyurusu!
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        Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da kutlamalar esnasında teknik direktör Okan Buruk'un küfürlü tezahüratı kameralara yansımıştı.

        Galatasaraylı taraftarlar kutlamalarda Sezen Aksu'nun Şinanay şarkısını seslendirirken sonuna küfür ekledi ve Okan Buruk da o anlara eşlik etti.

        O anlar sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar tarafından tepki çekti.

        OKAN BURUK İÇİN SUÇ DUYURUSU

        Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

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        Yapılan açıklama şu şekilde;

        "Dün akşam saatlerinde geleneksel ve sosyal medyada yayınlanan küfürlü tezahüratları nedeniyle Okan Buruk hakkında 6222 Sayılı Kanun'un 14 ve 22. maddeleri uyarınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

        ÜMİT ÖZAT'TAN SERT TEPKİ

        Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, Florya’da yapılan kutlamalar sırasında Fenerbahçe’ye yönelik küfürlü tezahürata eşlik etti. Buruk’a eski Fenerbahçeli oyuncu Ümit Özat’tan sert tepki geldi.

        Buruk’a yönelik ağır ifadeler kullanan Özat şunları dedi:

        "Bir tane ahlaksız var yerden bitme. Hocalarla takılmaktan hocalık yapan biri var. Terbiyesiz herif 50 yaşına geldin. Sen bu şarkıyı söylerken yarın öbür gün Fenerbahçe hocası çıksa ‘Şinanay da yavrum şinanay;’ dese hoşuna gider mi ahlaksız. Dururlar, dururlar bir şampiyonluk yaşadılar mı içlerindeki nefreti kusarlar."

        GÖKHAN ÖZOĞUZ'DAN DA TEPKİ GELDİ

        Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz da Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a tepki gösterenler arasındaydı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özoğuz, "Sahada gerçekleşmeyince dile vuruyor zaar" ifadelerini kullandı.

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