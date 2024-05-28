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        Haberler Magazin Türkan Şoray: En çok Yılmaz Güney'i isterdim - Magazin haberleri

        Türkan Şoray: Doya doya Şanlıurfa'yı yaşamak istiyorum

        Türkan Şoray, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali kapsamında söyleşiye katıldı. Şoray, en çok birlikte rol almak istediği erkek oyuncunun Yılmaz Güney olduğunu söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 15:37 Güncelleme: 28.05.2024 - 15:59
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        Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Şanlıurfa Kültür yolu Festivali'nde Şanlıurfalı sevenleriyle buluştu. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ndeki söyleşide Şoray, uzun süredir ziyaret etmek istediği kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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        "İYİ Kİ BU TOPRAKLARDA DOĞMUŞUZ"

        Sevenleriyle her buluşmasında büyük bir heyecan yaşadığını vurgulayan Türkan Şoray; "Çok istediğiniz bir şey olunca insan çok heyecanlanıyor. Sizlerle birlikte olmak beni çok mutlu etti. Şanlıurfa, uygarlıkların ilk toprağı, tarihi, insanları, yemek kültürü, her şeyiyle bizim kalbimizde ve zihnimizde yer etmiştir. Bu akşam dönebilirdim, dönmek istemedim. Şanlıurfa'da kalacağım, doya doya Urfa'yı yaşamak istiyorum, insanlarıyla kucaklaşmak istiyorum. Size çok teşekkür ediyorum. Beni çok mutlu ettiniz. Şanlıurfa, ülkemizin en nadide kentlerinden birisi, gerçekten ülkemi ve halkımızı çok seviyorum. İyi ki bu topraklarda doğmuş, yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

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        Usta oyuncu, ayrıca sinema hayatının ayrıntılarına ilişkin bilgiler de verdi. Türkan Şoray, bir hayranının, "Hangi erkek başrol oyuncusuyla daha fazla oynamak isterdiniz?" sorusuna ise 'Yılmaz Güney' cevabını verdi. Sanatçı, söyleşinin sonunda hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

        #Türkan Şoray
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