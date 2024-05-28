"İYİ Kİ BU TOPRAKLARDA DOĞMUŞUZ"

Sevenleriyle her buluşmasında büyük bir heyecan yaşadığını vurgulayan Türkan Şoray; "Çok istediğiniz bir şey olunca insan çok heyecanlanıyor. Sizlerle birlikte olmak beni çok mutlu etti. Şanlıurfa, uygarlıkların ilk toprağı, tarihi, insanları, yemek kültürü, her şeyiyle bizim kalbimizde ve zihnimizde yer etmiştir. Bu akşam dönebilirdim, dönmek istemedim. Şanlıurfa'da kalacağım, doya doya Urfa'yı yaşamak istiyorum, insanlarıyla kucaklaşmak istiyorum. Size çok teşekkür ediyorum. Beni çok mutlu ettiniz. Şanlıurfa, ülkemizin en nadide kentlerinden birisi, gerçekten ülkemi ve halkımızı çok seviyorum. İyi ki bu topraklarda doğmuş, yaşıyoruz" şeklinde konuştu.