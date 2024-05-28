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        Haberler Gündem Eğitim Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Kocaeli'nde öğretmene saldırıyla ilgili açıklama - Gündem Haberleri

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Kocaeli'nde öğretmene saldırıyla ilgili açıklama

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir öğrenci velisinin öğretmene saldırmasıyla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bakanlık olarak bu menfur olayla ilgili soruşturmayı başlattığımız gibi adli sürecin de takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2024 - 18:43 Güncelleme: 28.05.2024 - 19:12
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        Tekin: Sürecin takipçisi olacağız
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir öğrenci velisinin öğretmene saldırmasıyla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

        Bakan Tekin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki bir okulumuzda öğretmenimize yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor, şiddetin her türlüsüyle mücadelede kararlılığımızı yineliyorum. Bakanlık olarak bu menfur olayla ilgili soruşturmayı başlattığımız gibi adli sürecin de takipçisi olacağız. Okullarımızın daha güvenli hale gelmesini amaçlayan ve içerisinde şiddete karşı yasal düzenlemelerin de yer aldığı yeni ÖMK'nin bir an önce hayata geçirilmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bu vesile ile okuldaki güven ikliminin tesisi ve eğitim süreçlerinin daha sağlıklı ilerleyebilmesi için sene başında hayata geçirdiğimiz "Veli Randevu Sistemi"nin önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Meslektaşımıza ve eğitim ailemize geçmiş olsun.

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