Deniz Akkaya, iş insanı Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı A.Ö ile yaşadığı tartışmayı, sosyal medya hesabından ifşa etti.

"HAYATIM KABUSA DÖNDÜ"

Sözlerine; "1997 senesinde başlayan kariyerin ve çok mutlu bir hayatın akabinde son derece yanlış bir baba seçimiyle hamile kaldım ve hayatım resmen kabusa döndü" diyerek başlayan Deniz Akkaya, kızının kendisine saldırdığını ileri süren açıklamalarda bulundu.

"1.5 SAAT BALKONA KİTLEDİ" Deniz Akkaya, kızı için verdiği velayet savaşının bir ömür sürdüğünü ifade etti ve mesajının devamında şu ifadeleri kullandı: * Az önce 16 senedir resmen tek başıma baktığım kızımın benden ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirdim. Benden habersiz yurt dışı planları ve fazlasını bulmam neticesinde telefona el koydum.

REKLAM * Fiziken bana saldırması yetmediği gibi beni 1.5 saat balkona kilitledi. Komşuların ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca 3 kez 112'yi aramam neticesinde kurtarıldım. * Polislere de karşı çıkan sonrasında birde hızını alamayıp bana itibar suikastı yapan bu ruh haline, ergenliğin arkasına saklanmasına izin vermeyeceğim. Biz nerede hata yaptık biliyor musunuz? Kontrolsüzce severek. Anne olmak bu değil ve olmamalı. Allah, tüm annelere sabır versin.

"BENİ DÖVDÜ DİYEREK İTİBAR SUİKASTINA GEÇTİ" Daha sonra yayımladığı mesajda gelen yorumlara tepki gösteren Deniz Akkaya; "Beni saatlerce balkona kilitleyen kızım, 'polisleri aramaya cesaret edemez' derken aramam neticesinde gelen ekiplere çıkardığı zorluk yetmedi bir de beni dövdü diyerek itibar suikastına geçti. Ben bu hayatı, birileri üstünde tepinsin diye inşa etmedim. Bilip bilmeden bu hayatı yorum yapmayın" diyerek sitem etti. Edinilen bilgiye göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Deniz Akkaya'nın kızı hakkında sosyal paylaşım sitesinde yaptığı açıklamaların ardından harekete geçerek A.Ö'yü koruma altına aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri, gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapmasının ardından, 16 yaşındaki kız çocuğuna gerekli psikolojik desteği vermeye başladı.

REKLAM DENGESİNİ KAYBETTİ Deniz Akkaya'nın kızıyla yaşadığı sorunu ifşa etmesiyle ilgili yapılan yorumlar karşısında dengesini kaybettiğini gözler önüne seren açıklamalarda bulundu. Akkaya tuhaf bir açıklama daha yaparak aynı evde bulunmamak için kızını geceleyin çocuk esirgeme kurumuna gönderdiğini söyledi.

Öte yandan sık sık eski eşi Efe Önbilgin ile karşı karşıya gelen Deniz Akkaya, son olarak kızıyla yayımladığı bikinili fotoğraflar yüzünden davalık olmuştu. Efe Önbilgin, kızı A.Ö.'nün bikinili fotoğraflarının bir firmanın reklamında yer alması ve sosyal medyada paylaşılması üzerine kızına koruma tedbirleri alınması için dava açmıştı. Mahkeme, Akkaya'nın sosyal medyada kızının görselleriyle paylaşımda bulunmasını tedbiren durdurmuştu.

Deniz Akkaya'ya tedbir kararına avukatı aracılığıyla itiraz ederek davanın amacının kendisine psikolojik şiddet uygulamak olduğunu ileri sürmüştü. Dilekçede, Efe Önbilgin'in daha önceden defalarca fiziki şiddet uyguladığı Akkaya'ya, şiddet aktivitesini psikolojik zeminde devam ettirdiği belirtilmişti. Ardından mahkeme tanıkların dinlenmesine karar vererek tedbir kararından dönmüştü.