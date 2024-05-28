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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Jose Mourinho: Türkiye'den teklifler var - Fenerbahçe Haberleri

        Jose Mourinho: Türkiye'den teklifler var

        Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde yer alan dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, gündeme ilişkin yaptığı açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, Türkiye'den teklif aldığını doğruladı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2024 - 15:09 Güncelleme: 28.05.2024 - 15:28
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        Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemindeki Jose Mourinho, ilk kez resmi olarak görüşmeleri doğruladı ve açıklama yaptı.

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        FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ SORUSU

        Jose Mourinho, "Fenerbahçe ve Beşiktaş, sizi teknik direktör olarak görmek istiyor. Ne söylersiniz?" sorusuna yanıt verdi.

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        "TÜRKİYE'DEN TEKLİF VAR"

        Jose Mourinho, "Bir karar vermem gerekiyor. Şu ana kadar saygısızlık yapmamak için benimle görüşmek isteyen kulüpleri dinledim sadece. Yalnızca Türkiye'den önemli takımlar değil, hem Suudi Arabistan'dan hem Avrupa'dan başka kulüplerle de görüştüm." ifadelerini kullandı.

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        "MASAYA KOYUP DÜŞÜNMELİYİM"

        Portekizli teknik adam, "Her şeyi görüp masaya koyup düşünmeliyim. Hayatımda, kariyerimde yer alan ve benim için önemli olan insanlarla da konuşmalı, danışmalıyım." dedi.

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        "KARAR VERME VAKTİ GELDİ"

        Mourinho, "Birkaç hafta içerisinde bir karar vermem gerekecek. Çünkü artık karar verme vakti geldi." açıklamasıyla sözlerine son verdi.

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        İLK AÇIKLAMA YILDIRIM'DAN

        Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, adaylığını açıkladığı sırada yaptığı açıklamada Portekizli teknik adam ile görüşme yaptıklarını söylemişti.

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        BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

        Beşiktaş'ta ise ikinci başkan Hüseyin Yücel, Hatayspor karşılaşmasının ardından, "Yaklaşık 1 ay önce İstanbul'da, Jose Mourinho ile görüştüm. Kendisini Beşiktaş'ta görmek istediğimi söyledim. Beşiktaş'ın kimyasına uygun olduğunu dile getirdim. Jose Mourinho, teklif sonrası bir değerlendirme yapacağını, Beşiktaş'ı takip edeceğini ve geri dönüş yapacağını dile getirdi. Mourinho, bir süre sonra geri dönüş yaptı ve gelmeyi kabul etti. Önümüzdeki hafta İtalya'da yeniden görüşme yapacağım. Beşiktaş'ta çalışmak istediğini söyledi." demişti.

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        JOSE MOURINHO'NUN KUPALARI

        Porto (6 Kupa)

        UEFA Şampiyonlar Ligi (1): 2004

        UEFA Avrupa Ligi (1): 2003

        Primeira Liga (2): 2003, 2004

        Taça de Portugal (1): 2003

        Supertaça (1): 2003

        Chelsea (8 Kupa)

        Premier League (3): 2005, 2006, 2015

        FA Cup (1): 2007

        EFL Cup (3): 2005, 2007, 2015

        FA Community Shield (1): 2005

        UEFA Süper Kupası İkinciliği (1): 2013

        Inter (5 Kupa)

        UEFA Şampiyonlar Ligi (1): 2010

        Serie A (2): 2009, 2010

        Coppa Italia (1): 2010

        Supercoppa (1): 2008

        Real Madrid (3 Kupa)

        La Liga (1): 2012

        Copa del Rey (1): 2011

        Supercopa (1): 2012

        Copa del Rey İkinciliği (1): 2013

        Manchester United (3 Kupa)

        FA Community Shield (1): 2016

        EFL Cup (1): 2017

        UEFA Avrupa Ligi (1): 2017

        FA Cup İkinciliği (1): 2017-18

        UEFA Super Kupası İkiciliği (1): 2017

        Roma (1 Kupa)

        UEFA Avrupa Konferans Ligi (1): 2022

        UEFA Avrupa Ligi İkinciliği (1): 2022-23

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