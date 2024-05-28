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        Haberler Ekonomi Emlak İNDER'den kentsel dönüşüm için yol haritası - Emlak Haberleri

        İNDER'den kentsel dönüşüm için yol haritası

        İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER), kentsel dönüşüm sürecinde olan ev sahiplerine yol gösterme amacıyla "Kentsel Dönüşüm ve Dönüşüm Alanlarında Müteahhit Seçme Rehberi"ni yayınladı. Rehberde "Risk Tespiti ve İlk Adımlar, Müteahhit Araştırması ve Seçimi, Sözleşme ve Güvenceler, Proje Yönetimi ve Teslim ile Finansal ve Hukuki Hususlar" bölümlerinde 51 soru yanıtlandı

        Giriş: 28.05.2024 - 16:35 Güncelleme: 28.05.2024 - 16:35
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        Kentsel dönüşüm için yol haritası
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        İNDER’in "Kentsel Dönüşüm ve Dönüşüm Alanlarında Müteahhit Seçme Rehberi" tanıtıldı.

        Rehberde yer alan “Risk Tespiti ve İlk Adımlar, Müteahhit Araştırması ve Seçimi, Sözleşme ve Güvenceler, Proje Yönetimi ve Teslim ile Finansal ve Hukuki Hususlar” bölümleri içerisinde kentsel dönüşümle ilgili merak edilen 51 soruya cevap verildi.

        51 SORU VE 51 YANIT

        Risk Tespiti ve İlk Adımlar kapsamında evin deprem açısından riskli olup olmadığının anlaşılması, risk tespiti için yetkili kurumlarda başvuru sürecinin nasıl işlediği, binanın riskli çıkmasının ardından yapılacaklar, daire sahipleri ile anlaşma süreci, arsanın imar durumu, mevcut yapının tapu durumu, olası sorunların çözümlenme yolları ile izinsiz eklentiler vb. durumlardan haberdar olma yöntemlerine değinildi.

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        Müteahhit Araştırması ve Seçimi çerçevesinde dikkat edilecek yasal düzenlemeler, sık yapılan hatalardan nasıl kaçınılacağı, projenin zamanında tamamlanması için müteahhidin sahip olması yetkinlikler, müteahhidin lisans ve yetkinliğinin kontrolü, istenebilecek teminatlar, sorulması gereken sorular, talep edilmesi gereken referanslar ve müteahhidin ekonomik yeterliliğini gösteren belgeler anlatıldı.

        Sözleşme ve Güvenceler bölümü kapsamında ise sözleşmelerde yer alması gereken konular, net ve brüt daire hesabı, yeni projede dikkat edilmesi gerekenler, ruhsat ve iskan sürecinde müteahhitten beklentiler, tapu süreci, sözleşmelerde olması gereken diğer güvencelere dair detaylar, müteahhit ve arsa sahibinin üstlenmesi gereken konular, sözleşme süresi, aranacak cezai şartlar, kat karşılığı oran hesabı, arsa ve bina değerini tespit edilme yolları, müteahhidin projeden çekilmesi sonucunda sahip olunan haklar, avukattan danışmanlık almanın önemi ve sözleşmelerde değişikliğe gidilmesi durumunda izlenecek yollar aktarıldı.

        Proje Yönetimi ve Teslim başlığı altında bina sahibinin rolüne, inşaat sürecinde kalite kontrolünün nasıl sağlanacağına, yapı denetim sürecinin işleyişine, teslim edilen projedeki eksik ve hataların nasıl düzeltileceğine, geç teslimlerde nasıl yol izleneceğine, inşaat sürecinde müteahhit değişikliği yapılıp yapılamayacağına, projede enerji verimliliği sertifikası bulunup bulunmayacağına, iş sağlığı ve güvenliği adına müteahhidin sorumluluklarına, iskan için alınması gereken izinlere ve projenin tamamlanmasıyla mülk sahiplerinin yapması gerekenlere değinildi.

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        Finansal ve Hukuki Hususlar kısmında da kentsel dönüşüm projelerinde finansman seçenekleri, kira ve taşınma desteği, vergi indirimleri ve devlet teşvikleri hakkında bilgi alma yolları, hukuki uyuşmazlıklar veya anlaşmazlıklar durumunda izlenecek yollar, arsa payı hesabı, müteahhidin vekâlet istemesi durumunda dikkat edilecek hususlar anlatıldı.

        İNDER’in Kentsel Dönüşüm Alanlarında Müteahhit Seçme Rehberi’ne derneğin internet sitesinden ulaşılabiliyor.

        İNDER BAŞKANI KEÇELİ: KENTSEL DÖNÜŞÜM TERCİHTEN ÖTE ZORUNLULUK

        İstanbul İnşaatçılar Derneği’nin kurulduğu 1967 yılından bu yana gayrimenkul sektörünün her alanında öncü sivil toplum kuruluşu olarak faaliyet gösterdiğini belirten İNDER Genel Başkanı Engin Keçeli, “Ülkemiz, dünyanın ek aktif deprem bölgelerinden birinde konumlandığı için sık sık sismik aktivitelerle karşılaşıyor, geçen sene olduğu üzere ağır kayıplar veriyoruz. Son olarak tam 12 şehrimizi derinden yıkıma uğratan bu afet, bizlere kentsel dönüşümün tercihten öte zorunluluk olduğunu gösterdi” dedi.

        Engin Keçeli, yaptıkları rehberle ilgili, “Deprem felaketlerinin de yıkımını en az seviyeye indirmek adına müteahhit seçiminin, projenin başarısı adına kritik derecede önemli olduğunu gördük. Buradan yol acıkarak Kentsel Dönüşüm ve Dönüşüm Alanlarında Müteahhit Seçme Rehberi’ni hazırlattık. Rehberle birlikte hem sektör profesyonellerine hem de ev sahiplerine yol gösteren pratik bilgiler sunuyoruz. Bu rehberin okuyucularına bilinçli kararlar almalarında, gelecek nesillere güvenli, sağlam ve yaşanabilir şehirler bırakmalarına katkı sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.

        "DOĞRU MÜTEAHHİT SEÇİMİ HAYATİ ÖNEME SAHİP"

        İNDER Başkan Yardımcısı İnşaat Mühendisi Ayten Babaoğlu, kentsel dönüşümün Türkiye'nin en önemli ve en acil meselelerinden biri haline geldiğini belirterek, “Geçen sene yaşadığımız büyük deprem felaketi, hepimizin kentsel dönüşüm sürecine ne kadar hazırlıksız yakalandığını acı bir şekilde gösterdi. Güvenli yapılar inşa etmek, can kayıplarını önlemek ve şehirlerimizi daha yaşanabilir kılmak için atılacak adımlarda, doğru müteahhit seçimi hayati öneme sahip bir adım oluyor. Bu nedenle, Kentsel Dönüşüm Alanlarında Müteahhit Seçme Rehberi’ni hazırlamaya karar verdik. Rehberle kentsel dönüşüm projelerinde karşılaşılabilecek temel sorulara net cevaplar sunarak, müteahhit seçim sürecini kolaylaştırmayı amaçladık. Böylelikle bu süreci daha anlaşılır ve ulaşılabilir kılmayı, herkesin doğru kararlar almasına yardımcı olmayı hedefliyoruz. Umarım bu rehber, kentsel dönüşüm projelerinde yol gösterici bir kaynak olur ve şehirlerimizin geleceğini şekillendirme çabalarımıza değer katar” dedi.

        Avukat Ali Güvenç Kiraz ise Kentsel Dönüşüm Alanlarında Müteahhit Seçme Rehberi’nde “Risk Tespiti ve İlk Adımlar, Müteahhit Araştırması ve Seçimi, Sözleşme ve Güvenceler, Proje Yönetimi ve Teslim ile Finansal ve Hukuki Hususlar” olmak üzere 51 soru ve cevabın yer aldığı toplam 5 bölüm bulunduğunu, bu bölümlerin kentsel dönüşümde uzun yıllar boyunca yapılan gözlem sonucunda en sık karşılaşılan başlıklardan derlediğini dile getirdi.

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