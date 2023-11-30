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        Mardin'de 59 yaşındaki hastanın kalp kapakçığı değiştirildi

        Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 59 yaşındaki hastanın, başarılı bir ameliyatla kalp kapakçığı değiştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 10:12 Güncelleme: 30.11.2023 - 10:26
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        Mardin'de 59 yaşındaki hastanın kalp kapakçığı değiştirildi
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        Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 59 yaşındaki hastanın, başarılı bir ameliyatla kalp kapakçığı değiştirildi.

        Nusaybin ilçesinde yaşayan, nefes darlığı ve çabuk yorulma şikayetleri nedeniyle hastaneye başvuran Necla Tatarğan'a yapılan tetkiklerde ileri mitral kapak yetmezliği ile orta triküspit kapak yetmezliği tanısı konuldu.

        Ameliyata alınan hasta, Kalp ve Damar Cerrahı Operatör Dr. Tufan Okumuş ve ekibi tarafından yaklaşık 4 saatlik operasyonla mitral kapağı değiştirildi, triküspit kapağı ise onarıldı.

        Başarılı geçen ameliyat sonrası hasta servise alındı.

        Operatör Dr. Okumuş, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın destekleriyle yaklaşık 2 ay önce ilk açık kalp ameliyatını yaptıktan sonra bugün de ilk kapak ameliyatını gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Şu anda 12 açık kalp ameliyatını gerçekleştirdiklerini aktaran Okumuş, şöyle konuştu:

        "Kapak ameliyatlarının bypass ameliyatlarına göre hasta çeşitliliği ve yapı açısından farklılıklar getirdiğinden daha zorlayıcı olabilmekte. Hastanemizde ilk kapak ameliyatını yapmanın gururunu yaşıyoruz. Hastamız nefes darlığı ve çabuk yorulma şikayetiyle geldi. Kardiyoloji tarafından yapılan değerlendirmelerde, ileri mitral kapak yetmezliği ve orta triküspit kapak yetmezliği saptadık. Ameliyat sonrası hastamız servise alındı. Yakın zamanda taburcu edeceğiz. Hastamızın sağlık durumu iyi."

        Okumuş, hastanede artık açık kalp ameliyatlarının hepsini yapar hale gelmeyi hedeflediklerini aktardı.

        Başhekim Yardımcısı Dr. Ferhat Yıldız ise Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün desteğiyle sağlık vizyonunun her geçen gün daha da geliştiğini kaydederek, "Bypass ameliyatların ardından artık kapak ameliyatlarını da yapar duruma geldik. Böylece il dışı sevk oranlarımızı azaltmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Tatarğan da memleketinde sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek, "Çok iyiyim. Allah doktorlarımızdan razı olsun." dedi.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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