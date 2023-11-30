AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile görüştü AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ve AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin'i ziyaret etti.

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ve AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin'i ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, TBMM'de gerçekleşen görüşmede kent merkezi ve ilçelerde eğitim alanında devam eden proje ve yatırımlarla ilgili istişarelerde bulunuldu.

Kılıç ve Alma, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e nazik kabulleri için teşekkür etti.