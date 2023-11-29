Mardin'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

H.Ö. yönetimindeki 35 BFH 792 plakalı otomobil, Artuklu-Nusaybin kara yolu Ortaköy mevkiinde devrildi.

Kazada, otomobilde bulunan sürücü ile M.S, H.S, M.S. ve Y.S. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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