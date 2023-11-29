Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Mardin'in Artuklu ilçesinde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 23:41 Güncelleme: 29.11.2023 - 23:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'in Artuklu ilçesinde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        H.Ö. yönetimindeki 35 BFH 792 plakalı otomobil, Artuklu-Nusaybin kara yolu Ortaköy mevkiinde devrildi.

        Kazada, otomobilde bulunan sürücü ile M.S, H.S, M.S. ve Y.S. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cimbom'dan müthiş geri dönüş!
        Cimbom'dan müthiş geri dönüş!
        "1 puana şükür"
        "1 puana şükür"
        Seçil Erzan paraları almaya böyle gitti
        Seçil Erzan paraları almaya böyle gitti
        Icardi'nin golü ofsayta takıldı!
        Icardi'nin golü ofsayta takıldı!
        "Onana bitti demeden bitmedi"
        "Onana bitti demeden bitmedi"
        İngiltere Başbakanı Sunak, Yunan mevkidaşını 'tribünlere oynamakla' suçladı
        İngiltere Başbakanı Sunak, Yunan mevkidaşını 'tribünlere oynamakla' suçladı
        United'a özel koreografi!
        United'a özel koreografi!
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Dışişleri Bakanı Fidan: Garantörlüğe ihtiyaç var
        Dışişleri Bakanı Fidan: Garantörlüğe ihtiyaç var
        Şiddeti sağanak sele yol açtı!
        Şiddeti sağanak sele yol açtı!
        Arda Turan: Açıklama yapmayacağım
        Arda Turan: Açıklama yapmayacağım
        2025 ve 2026'da büyüme ivmelenecek
        2025 ve 2026'da büyüme ivmelenecek
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Aylık kazancını ifadesinde açıkladı!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Aylık kazancını ifadesinde açıkladı!
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
        "İsrail hukuk önünde hesap verecek"
        "İsrail hukuk önünde hesap verecek"
        'Bayan Kahkaha'dan acı haber
        'Bayan Kahkaha'dan acı haber
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        Özür diledi
        Özür diledi
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar

        Benzer Haberler

        Mardin'de devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı
        Mardin'de devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı
        Ev sahibini dışarı atıp, kapıyı kilitleyen hırsızlık şüphelisi çilingir yar...
        Ev sahibini dışarı atıp, kapıyı kilitleyen hırsızlık şüphelisi çilingir yar...
        HEDEP Eş Genel Başkanı Oruç, Mardin'de "Halk Buluşması"na katıldı
        HEDEP Eş Genel Başkanı Oruç, Mardin'de "Halk Buluşması"na katıldı
        Mardin 1969 Spor, Kepez Spor maçı hazırlıklarına başladı
        Mardin 1969 Spor, Kepez Spor maçı hazırlıklarına başladı
        Teröristlerin şehit ettiği okul müdürü adına, 4 bin kitaplık kütüphane kuru...
        Teröristlerin şehit ettiği okul müdürü adına, 4 bin kitaplık kütüphane kuru...
        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 67 kişi yakalandı
        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 67 kişi yakalandı