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        Mardin'de göğsünden vurulan bir gencin cesedi başka birisinin evinde bulundu

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir genç, başka birisinin evinde ölü olarak bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 15:44 Güncelleme: 01.12.2023 - 15:44
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        Mardin'de göğsünden vurulan bir gencin cesedi başka birisinin evinde bulundu
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir genç, başka birisinin evinde ölü olarak bulundu.

        Kızıltepe ilçesinde yaşayan M.Ç'den (18) haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi.

        Genç, polisin çalışmaları sonucu, yaşadığı ev dışındaki bir evde göğsünden silahla vurulmuş halde bulundu.

        Çağrılan 112 Acil Sağlık görevlileri, göğsünden 2 kurşunla vurulduğu anlaşılan M.Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Gencin cesedi, otopsi yapılması amacıyla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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