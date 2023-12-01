Mardin'de göğsünden vurulan bir gencin cesedi başka birisinin evinde bulundu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir genç, başka birisinin evinde ölü olarak bulundu.

Kızıltepe ilçesinde yaşayan M.Ç'den (18) haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi.

Genç, polisin çalışmaları sonucu, yaşadığı ev dışındaki bir evde göğsünden silahla vurulmuş halde bulundu.

Çağrılan 112 Acil Sağlık görevlileri, göğsünden 2 kurşunla vurulduğu anlaşılan M.Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Gencin cesedi, otopsi yapılması amacıyla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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