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        Fünye ile patlatılan bebek kefenli şüpheli paketten İsrail´e tepki afişi çıktı

        MARDİN´debir kahve zinciri şubesinin önündeki otobüs durağına bırakılan ve üzerinde kırmızı boya ile kahve şubesinin ismi yazılan bebek kefeni şekli verilmiş paket, polis ekiplerince fünye ile patlatıldı. Patlatılan paketten, `Kahve şubesine gitme´ uyarısı ve `İsrail´e destek veren de katildir´ yazılı afiş çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 14:28 Güncelleme: 01.12.2023 - 14:30
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        Fünye ile patlatılan bebek kefenli şüpheli paketten İsrail´e tepki afişi çıktı
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        MARDİN´debir kahve zinciri şubesinin önündeki otobüs durağına bırakılan ve üzerinde kırmızı boya ile kahve şubesinin ismi yazılan bebek kefeni şekli verilmiş paket, polis ekiplerince fünye ile patlatıldı. Patlatılan paketten, `Kahve şubesine gitme´ uyarısı ve `İsrail´e destek veren de katildir´ yazılı afiş çıktı.

        Olay, sabah saatlerinde merkez Artuklu ilçesi, Yenişehir Mahallesi Vali Ozan Caddesi´nde meydana geldi. Bir AVM´nin giriş katındaki kahve zinciri şubesinin önündeki otobüs durağında şüpheli bir paket görenler, durumu polise bildirdi. Paketin bomba olabileceği şüphesiyle, olay yerine bomba imha uzmanları sevk edildi. Ekipler, paketin bebek kefeni şeklinde olduğunu, üzerinde kırmızı boya ile kahve zincirinin isminin yazıldığını gördü. Cadde araç ve yaya trafiğine kapatılırken, fünye ile kontrollü şekilde patlatılan paketin içerisinden, `Kahve şubesine gitme´ uyarısı ve `İsrail´e destek veren de katildir´ yazılı afiş çıktı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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