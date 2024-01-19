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        Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata, Mardin Valiliğini ziyaret etti

        Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'u ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 15:29 Güncelleme: 19.01.2024 - 15:37
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        Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata, Mardin Valiliğini ziyaret etti
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        Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'u ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Akkoyun tarafından Valilik girişinde karşılanan Büyükelçi Katsumata, Şeref Defteri'ni imzaladı.

        Valilik makamında Büyükelçi Katsumata ve beraberindeki heyetle bir süre sohbet eden Akkoyun, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Katsumata da Vali Akkoyun'a kabulünden ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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