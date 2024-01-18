Mardin'de otomobil ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Mardin'in Yeşilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şirinevler Mahallesi'nde 23 ABC 993 plakalı otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, M.A. (43), M.B. (45), B.B. (19) ve M.B. (22) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.