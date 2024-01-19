Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Japonya Büyükelçiliği tarafından onarılan okulda karne heyecanı

        MARDİN´in Midyat ilçesine bağlı kırsal Yemişli Mahallesi'nde Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından bakım ve onarımı yapılan Yemişli Şehit Selahattin Küçükaslan İlkokulu´nda tören düzenlendi. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko'nun da katıldığı törende öğrencilere karneleri verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 15:10 Güncelleme: 19.01.2024 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Japonya Büyükelçiliği tarafından onarılan okulda karne heyecanı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MARDİN´in Midyat ilçesine bağlı kırsal Yemişli Mahallesi'nde Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından bakım ve onarımı yapılan Yemişli Şehit Selahattin Küçükaslan İlkokulu´nda tören düzenlendi. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko'nun da katıldığı törende öğrencilere karneleri verildi.

        İlçenin kırsal Yemişli Mahallesi´nde 35 öğrencisi olan ve 2 öğretmenin görev yaptığı 2 derslikli Yemişli Şehit Selahattin Küçükaslan İlkokulu´nun, Japonya´nın Türkiye Büyükelçiliği tarafından bakım ve onarımı yapıldı. Boyanarak, elektrik hatları yenilenen okula klima takıldı, kapı ve pencereleri değiştirildi. Bugün okulda tören düzenlendi. Törene Büyükelçi Katsumata Takahiko, Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Alptekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahim Demir, Jandarma Komutanı Binbaşı Kalender Savaş Ünal, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Törende Türkiye ve Japonya'nın milli marşları okundu, kurdele kesildi. Kaymakam, Büyükelçi ve törene katılanlar, daha sonra sınıfları dolaşarak, öğrencilere karnelerini verdi. Tören, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sonra erdi.

        `DİPLOMATİK İLİŞKİLERİMİZİN 100´ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ´

        Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko da "Japonya ile Türkiye Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişkilerin 100'üncü yıl dönümüdür. Bu unutulmaz 100 yılda yeni dostlukları derinleştirecek böyle ortak projeyi Midyat'ta hayata geçirebildiğim için çok mutluyum. Bu projede Japonya hükümetinin desteği ile tadilat gerektiren Yemişli İlkokulu yenilendi. Türkiye'nin geleceğinde sorumlu olacak çocuklara iyi bir ortamda kaliteli bir eğitim verilmesi çok önemlidir. Çocukların yenilenen okulda disiplinli çalışmaya devam etmelerini ve dolu dolu bir ilkokul hayatı geçirmelerini temenni ediyorum" diye konuştu.

        Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir ise "Japonya'nın kadim dostluğumuzun pekişmesi, iki ülke arasında, iki millet arasındaki bu güzel ilişkilerin devam edebilmesi için ilçemize ve ülkemizin diğer bölgelerine, depremde, afetlerde göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyoruz. Eğitim ve öğretim faaliyetlerine de vermiş olduğunuz yine dostluk ve kardeşliğin pekişmesi açısından çok büyük önem arz eden destekleriniz için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hem Türk milleti adına hem Türkiye Cumhuriyeti adına Japon halkına ve Japon devletine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

        Okulun 4´üncü sınıf öğrencilerinden Remziye Küçükaslan da "Bizim okulumuzu boyadılar. Açılış yaptık. Karnelerimizi verdiler. Japonyalılar geldi, fotoğraf çekindik. 15 gün tatil. Kitaplarımızı okuyacağız. Arkadaşlarımızla oyun oynayacağız" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Falyalı davasında karar çıktı!
        Falyalı davasında karar çıktı!
        Komiser aile katliamı yaptı: 3 ölü!
        Komiser aile katliamı yaptı: 3 ölü!
        2 işçi 10. kattan düşüp ölmüştü! Flaş gelişme!
        2 işçi 10. kattan düşüp ölmüştü! Flaş gelişme!
        "Kiraları yarı yarıya düşürmeyi hedefliyoruz"
        "Kiraları yarı yarıya düşürmeyi hedefliyoruz"
        Çocuklarımıza iyi bakamıyor muyuz?
        Çocuklarımıza iyi bakamıyor muyuz?
        ABD'de yüzyılın kar fırtınası
        ABD'de yüzyılın kar fırtınası
        Beşiktaş'ta Ante Rebic kararı
        Beşiktaş'ta Ante Rebic kararı
        İlk Türk astronot dünya basınında
        İlk Türk astronot dünya basınında
        Sulama göletinde bulundu
        Sulama göletinde bulundu
        Epstein belgeleri sonrası Kral Charles'tan yeni adım
        Epstein belgeleri sonrası Kral Charles'tan yeni adım
        "İstikbal göklerdedir"
        "İstikbal göklerdedir"
        Yıldızlar gecesi!
        Yıldızlar gecesi!
        Uzay yolculuğu başladı
        Uzay yolculuğu başladı
        Ünlülerin Uzay heyecanı
        Ünlülerin Uzay heyecanı
        Transferler sakata geldi!
        Transferler sakata geldi!
        "Bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız"
        "Bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız"
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        İlave istihdama aylık 4100 TL destek
        İlave istihdama aylık 4100 TL destek

        Benzer Haberler

        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun çeşitli ziyaretlerde bulundu
        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun çeşitli ziyaretlerde bulundu
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, AK Parti Mardin teşkilatı ile bi...
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, AK Parti Mardin teşkilatı ile bi...
        Savur'da toplu iş sözleşmesi imzalandı
        Savur'da toplu iş sözleşmesi imzalandı
        Mardin'de ÇEDES projesi kapsamında köy okullarına kitap dağıtıldı
        Mardin'de ÇEDES projesi kapsamında köy okullarına kitap dağıtıldı
        Mardin'de otomobil ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaraland...
        Mardin'de otomobil ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaraland...
        Mardin'de 84 yaşındaki hasta ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
        Mardin'de 84 yaşındaki hasta ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi