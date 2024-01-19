Japonya Büyükelçiliği tarafından onarılan okulda karne heyecanı MARDİN´in Midyat ilçesine bağlı kırsal Yemişli Mahallesi'nde Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından bakım ve onarımı yapılan Yemişli Şehit Selahattin Küçükaslan İlkokulu´nda tören düzenlendi. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko'nun da katıldığı törende öğrencilere karneleri verildi.

MARDİN´in Midyat ilçesine bağlı kırsal Yemişli Mahallesi'nde Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından bakım ve onarımı yapılan Yemişli Şehit Selahattin Küçükaslan İlkokulu´nda tören düzenlendi. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko'nun da katıldığı törende öğrencilere karneleri verildi.

İlçenin kırsal Yemişli Mahallesi´nde 35 öğrencisi olan ve 2 öğretmenin görev yaptığı 2 derslikli Yemişli Şehit Selahattin Küçükaslan İlkokulu´nun, Japonya´nın Türkiye Büyükelçiliği tarafından bakım ve onarımı yapıldı. Boyanarak, elektrik hatları yenilenen okula klima takıldı, kapı ve pencereleri değiştirildi. Bugün okulda tören düzenlendi. Törene Büyükelçi Katsumata Takahiko, Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Alptekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahim Demir, Jandarma Komutanı Binbaşı Kalender Savaş Ünal, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Törende Türkiye ve Japonya'nın milli marşları okundu, kurdele kesildi. Kaymakam, Büyükelçi ve törene katılanlar, daha sonra sınıfları dolaşarak, öğrencilere karnelerini verdi. Tören, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sonra erdi.

`DİPLOMATİK İLİŞKİLERİMİZİN 100´ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ´

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko da "Japonya ile Türkiye Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişkilerin 100'üncü yıl dönümüdür. Bu unutulmaz 100 yılda yeni dostlukları derinleştirecek böyle ortak projeyi Midyat'ta hayata geçirebildiğim için çok mutluyum. Bu projede Japonya hükümetinin desteği ile tadilat gerektiren Yemişli İlkokulu yenilendi. Türkiye'nin geleceğinde sorumlu olacak çocuklara iyi bir ortamda kaliteli bir eğitim verilmesi çok önemlidir. Çocukların yenilenen okulda disiplinli çalışmaya devam etmelerini ve dolu dolu bir ilkokul hayatı geçirmelerini temenni ediyorum" diye konuştu.

Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir ise "Japonya'nın kadim dostluğumuzun pekişmesi, iki ülke arasında, iki millet arasındaki bu güzel ilişkilerin devam edebilmesi için ilçemize ve ülkemizin diğer bölgelerine, depremde, afetlerde göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyoruz. Eğitim ve öğretim faaliyetlerine de vermiş olduğunuz yine dostluk ve kardeşliğin pekişmesi açısından çok büyük önem arz eden destekleriniz için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hem Türk milleti adına hem Türkiye Cumhuriyeti adına Japon halkına ve Japon devletine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Okulun 4´üncü sınıf öğrencilerinden Remziye Küçükaslan da "Bizim okulumuzu boyadılar. Açılış yaptık. Karnelerimizi verdiler. Japonyalılar geldi, fotoğraf çekindik. 15 gün tatil. Kitaplarımızı okuyacağız. Arkadaşlarımızla oyun oynayacağız" ifadelerini kullandı.