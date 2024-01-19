Savur'da toplu iş sözleşmesi imzalandı

Savur Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Fatih Çevik ve Hizmet İş Sendikası Mardin Şube Başkanı Aziz Adıbelli toplu iş sözleşmesi imzaladı.

Toplu iş sözleşmesinin tüm çalışanlara hayırlı olmasını dileyen Çevik, imzalanan sözleşmeyle işçilerin haklarının korunduğunu belirtti.

Adıbelli de, "Savur Kaymakamımız Çevik'e duyarlı davranarak üyelerimizi mağdur etmediği için teşekkür ediyoruz. Üyelerimiz için yapıcı bir diyalog süreci yürüttük ve süreçte üyelerimizin taleplerinin karşılanmasına odaklandık." dedi.