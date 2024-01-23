Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 58 kişiden 15'i tutuklandı
Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan 58 şüpheliden 15'i tutuklandı.
Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan 58 şüpheliden 15'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15-21 Ocak'ta aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, aralarında çeşitli suçlardan arananlar ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 58 kişi yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 58 şüpheliden 15'i tutuklandı.
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