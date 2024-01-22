Mardin'de kapkaç girişimi güvenlik kamerasında

Mardin'in Nusaybin ilçesinde zanlının kapkaç girişimi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Selahaddin Eyyubi Mahallesi Akasya Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen zanlı, bir kızın elindeki telefonu kapıp kaçtı.

Vatandaşların kovaladığı şüpheli, sokaktaki kömür çuvallarına takılarak düştü. Bu sırada zanlının elindeki telefon yere düştü. Zanlı telefonu almadan kaçtı. Mağdur kız telefonu yerden aldı.

Çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde zanlının kovalamaca sonuca düşmesi ve ardından kaçması yer alıyor.

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