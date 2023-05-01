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Mardinli Mungan uçurtmasıyla Çin'de altın madalya kazandı

Mardinli uçurtma sanatçısı Zahit Mungan, 5 ayda tamamladığı 3 boyutlu tavus kuşu uçurtmasıyla Çin'de katıldığı festivalde altın madalya kazandı

Mardinli Mungan uçurtmasıyla Çin'de altın madalya kazandı
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AA

Mardin'de yaşayan 32 yaşındaki Mungan'ın, çocukken ip bağladığı naylon poşeti uçurarak başlayan uçurtma tutkusu 26 yıldır sürüyor.

Yaptığı profesyonel uçurtmalarıyla şimdiye kadar 30 ülkeyi gezen Mungan, kırkyama tekniğiyle 2 bin parçayı bir araya getirerek 5 ayda hazırladığı tavus kuşu, popuduk tavşan ile Atatürk uçurtmalarıyla Çin'de düzenlenen 40. Weifang Uluslararası Uçurtma Festivali'ne katıldı.

ALTIN VE BRONZ MADALYA KAZANDI

Festivalde tavus kuşu uçurtmasıyla "Üç Boyutlu Şişme Uçurtma" dalında altın madalya, "Estetik Uçurtma" dalında ise bronz madalyaya layık görülen Mungan, festivalde ülkesini gururla temsil etmenin mutluluğunu yaşıyor.

UÇURTMALARA MARDİN'İN KÜLTÜRÜNÜ İŞLİYOR

Mungan, AA muhabirine, uçurtma sevgisinin küçük yaşlarda başladığını, uçurtmalarında Mardin'in zengin kültürünü işlediğini söyledi.

Kentin kültürel öğelerini, mitolojisini yaptığı uçurtmalara yansıttığını dile getiren Mungan, "Örneğin Şahmeran, dar sokaklarımızda temizlik için kullanılan eşek ve güvercin uçurtması yaptım. Son alarak ise Ezidilerin kutsalı melek tavus uçurtması yaptım" dedi.

Tavus kuşu uçurtmasını yaparken zorlandığını anlatan Mungan, kırkyama tekniğiyle 5 ayda uçurtmayı tamamladığını aktardı.

YAPIMI BENİ ÇOK ZORLADI

Mungan, şöyle konuştu:

"Uçurtmayı yamalı parçaları dikerek oluşturdum. Yapımı beni çok zorladı. Her bir parçasını dikerek büyük bir emek verdim. 6 metre uzunluğunda, 5 metre genişliğinde büyük bir uçurtma."

"Dünya şampiyonu oldum"
Bugüne kadar çok sayıda uçurtma etkinliğine katıldığını anlatan Mungan, her yerde ülkesini temsil etmenin gururunu yaşadığını dile getirdi.

UÇURTMANIN BAŞKENTİ

Yaklaşık 10 yıldır Çin Uluslararası Uçurtma Festivali'ne katılmak istediğini ifade eden Mungan, şöyle devam etti:

"Çünkü uçurtma denildiğinde Çin, Weifang akla geliyor. Uçurtmanın başkenti orası. Oraya davet edildim. Festivalde melek tavus uçurtmasını uçurdum ve dünya şampiyonu oldum. Festivalde uçurtmam büyük ilgi gördü. Yaklaşık 60 ülkeden yüzlerce katılımcı vardı. Uçurtmanın başkentinde ülkemiz adına altın madalya kazandığım için mutluyum. Çok büyük bir heyecan. Emeğimin karşılığını aldım."

Festivalde Türk bayrağını dalgalandırdığını ve Atatürk uçurtması uçurduğunu dile getiren Mungan, kendisine destek sunan Sabancı Vakfı'na teşekkür etti.

Mungan, "Gelişen teknolojiyle artık uçurtma kültürümüz yok olmaya başladı. Bu kültürü ülkemizde yeniden yaşatmak ve bunu nesilden nesile aktarmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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