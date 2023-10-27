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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: İzmir'de markette 'omuz atma' cinayeti! O anlar kameraya yansıdı! - VİDEO

        Markette 'omuz atma' cinayeti! O anlar kamerada!

        İzmir'de, 30 yaşındaki Semih Kenan Köse'nin markette çıkan 'Omuz attın' tartışmasında çakıyla öldürüldüğü, yanındaki sevgilisi 27 yaşındaki Sibel Kabadayı'nın ise yaralandığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İki kardeşiyle birlikte tutuklu bulunan 32 yaşındaki şüpheli Sercan Bavkır ifadesinde, "Kardeşim Serkan adamı darp ederken, yere doğru düştüler. Ben de bu esnada adam gelmesin diye çakıyı rastgele savurdum. Adam, çakının üzerine düştü. Çakı saplandı" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 07:17 Güncelleme: 27.10.2023 - 07:17
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        Markette 'omuz atma' cinayeti! O anlar kamerada!
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        İzmir'de olay, Urla ilçesinde 16 Ekim saat 19.30 sıralarında, Ahmet Besim Uysal Caddesi Altıntaş Mahallesi'nde meydana geldi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        MARKETTE OMUZ OMUZA ÇARPIŞTILAR

        DHA'da yer alan habere göre Urla'da emlakçılık yapan ve inşaat şirketi olan kick boksçu Sercan Bavkır (32), markette alışveriş yaparken yanından geçen müteahhit Semih Kenan Köse (30) ile omuz omuza çarpıştı.

        İKİ KARDEŞİ DE KAVGAYA GİRDİ

        İkili arasında başlayan 'Omuz attın' tartışması, yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgaya Sercan Bavkır'ın yanındaki 2 kardeşi de dahil oldu.

        ŞİŞE VE BIÇAKLA HAMLE YAPTILAR

        Bu sırada eline geçirdiği içki şişesini kıran Köse, Sercan Bavkır'ın üzerine doğru hamle yaptı. Bunun üzerine Sercan Bavkır, yanındaki çakıyla Köse'yi ve yanındaki sevgilisi Sibel Kabadayı'yı göğsünden yaraladı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Köse hayatını kaybetti, Kabadayı ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

        3 KARDEŞ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Sercan Bavkır ile kardeşleri Serkan Bavkır (26) ve Taylan Bavkır (31), polis ekiplerine teslim oldu. Polisteki işlemlerin ardından 3 kardeş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

        Olayın marketin güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, markette çıkan yumruk ve metal çubukların kullanıldığı kavgada Semih Kenan Köse'nin kanlar içinde kalması ve market çalışanlarının tarafları ayırmaya çalışması yer alıyor.

        SEVGİLİSİNİN KUCAĞINDA AMBULANS BEKLEDİ

        Görüntülerde Sibel Kabadayı'nın yaralanan sevgilisi Köse'yi yerde kucağına alarak sağlık ekiplerinin gelmesini beklediği görüldü.

        "AYAĞI KAYMIŞ ÇAKININ ÜZERİNE DÜŞMÜŞ"

        Soruşturma sürerken olayda şüphelilerden Sercan Bavkır'ın ifadesi de ortaya çıktı. Olay nedeniyle pişman olduğunu belirten Bavkır, ifadesinde Köse'yi darp etmediğini belirtip, "Ayağının kayması sonucu çakının üzerine düşüp yaralandı. Sonradan öldüğünü öğrendim" dedi.

        "BANA KÜFREDİP, YUMRUK ATTI"

        Bavkır, ifadesinin devamında yaşananları "Her pazar ailemle mangal yaparım. Tatlı almak için üç kardeş alışveriş merkezine gittik. Kardeşlerim ekmek reyonundaydı. Ben de bu sırada cep telefonundan mesajlaşmaktaydım. Arkamdan biri beni eliyle itip, 'Hayırlı işler birader' dedi. Yüzüne bakmadan 'Hayırlı işler' diye cevap verdim.

        Ardından aynı kişi gard pozisyonu alıp, bana sinkaflı küfürler etti. Saldırıp, burnuma yumruk attı. Yanındaki kadınla ayakta güçlükle duruyorlardı. Muhtemelen alkollüydüler. Ardından yanındaki kadın bana karşı saldırıya geçi, tokat ve yumruk attı. Boynumu ve sırt tarafımı tırnakladı.

        "ELİNE NE GEÇTİYSE BİZE FIRLATTI"

        Bu sırada kardeşlerim de bizi ayırmak için geldi. Kadına kimse müdahale edemedi. Kardeşlerim adamı tuttu. Bu sırada kadın bize 'Sizi Urla'da yaşatmam. Çevik Kuvvet baş komiseriyim. Keserim sizi. Siz bizi tanımıyor musunuz' deyip, küfretti. Eline ne geçirdiyse bize doğru fırlattı. Ardından olay bir anlığına durdu. Üç kardeş köşeye geçtik. Ardından iki kişiden erkek olanı üzerimize doğru geldi. Korkutmak amacıyla üzerimde bulunan çakıyı kapalı bir vaziyette gösterdim.

        "KARDEŞİMİN AYAĞI KESİLDİ"

        'Durur' diye düşündüm. Bu sırada kadın ise arka taraftan dolaşıp, yanımıza gelerek bize cam şişeler fırlattı. Kırılan şişelerden dolayı yerler kayganlaştı. Kardeşim Serkan'ın kırılan cam şişeler nedeniyle ayağı kesildi. Ardından çakıyı alarak yine kendisini 'Gelme' diyerek uyardım. Kardeşlerim de 'Git ' diyerek, kendisini uyardı.

        Kadın arkadan saldırdığı esnada adam da üzerimize doğru geldi. Kardeşim Serkan adamı darp ederken, yere doğru düştüler. Ben de bu esnada adam gelmesin diye çakıyı rastgele savurdum. Adam, çakının üzerine düştü. Çakı saplandı. Ardından bizi dışarı çıkardılar. Yine bu esnada kadın bize bir şeyler atmaya devam ediyordu. Hatta biz adama müdahale etmek istedik, kadın bana ve kardeşlerime tokat ve tekme attı. Ardından arabaya gidip, dolu bira şişesini boşalttı, arabaya vurup kırmaya çalıştı. Ancak kıramadı ve elinde şişe ile bizim peşimizden kovaladı" diyerek olayı anlattı.

        "KADINDAN ŞİKAYETÇİYİM"

        Kendisinin ne adama ne da kadına darp ve cebirde bulunmadığını belirten Sercan Bavkır, ifadesinde "Adam da sadece bir kez burnuma yumruk attı. Ölen kişi benden daha fazla kardeşlerim Serkan ve Taylan'ı dövdü. Ölen kişinin aldığı darbeler de kadının fırlatmış olduğu şişelerden dolayıdır. Çünkü kadını yanındaki kişi de bir ara durdurmaya çalıştı. Olay yerini terk etmedim. Kayarak bıçağın üzerine düşmesi sonucu yaralandı ve öldüğünü öğrendim. Kasıtlı olarak hareket etmedim. Aramızda herhangi bir husumet yoktur. Beni darbeden, hakaret ve tehditlerde bulunan, adının Sibel Kabadayı olduğunu öğrendiğim kadından şikayetçiyim" dedi.

        Bavkır'ın iki kardeşinin de benzer şekilde ifade verdikleri öğrenildi.

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        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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