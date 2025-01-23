Marmara'da yağmursuz günler sürecek!

Türkiye’nin büyük şehirlerinde hava kalitesi iyice azaldı. İstanbul ve Marmara geneli ile İç Anadolu’da daha üst seviyede olmak üzere, sağlığı olumsuz etkileyebilecek bu koşullara dikkat edilmeli. Havada yine düşey hareket yok, yer seviyesinde ve yukarı seviyede rüzgar esmiyor.

Sabah saatleri kullanılan her otomobil ve araç, hareket etmeyen bu durgun havaya karbonmonoksit pompalıyor. Elektrikli sistemlere kısmi geçiş ve doğalgaz kullanımı ile emisyonu biraz azaltmış olsak bile, yüksek basınç alanı gelince koşullar “sağlıksız” seviyesine kadar düşüyor. Örneğin İstanbul’da bu sabah N95 maske kullanmamız önerilen bir sabah yaşadık.

Fakat hava olayları nihayet çeşitlenmek üzere, Doğu Anadolu’ya bu geceden itibaren kar geliyor. Cuma gün içinde Sivas, Erzincan, Malatya, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Ardahan, Tokat gibi merkezlerde kar yağar. Cuma gecesi bu yağışlı hava Ağrı-Kars istikametinde doğuya ilerliyor.

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Akdeniz’deki kuvvetli yağış, Antalya’nın ilçelerinde su baskınlarına ve sele yol açtı. Güney Ege ve Akdeniz kıyıları bu cumartesi yeniden kuvvetli yağış alacak görünüyor. Toroslarda ve Konya-Ankara arasında cumartesi kuvvetli kar yağabilir. Konya yollarında dikkatli olmakta yarar var.

İstanbul'da cumartesi sabahı yağmur ihtimali var fakat gelecek 5 günün neredeyse tamamında hava yine yağmursuz. Sıcaklıklar gölgede 5°C hissedilirken güneş altında 10°C'ye ulaşıyor. Marmara genelindeki yağmursuz günler cumartesi hariç sürecek ve 27-28-29 Ocak tarihleri gündüz bol güneşli geçerken, gece ve sabah saatleri yine biraz sis olacak. Şubat ayının ilk haftasında da henüz İstanbul ve Marmara kıyıları için kar yağışı ihtimali görünmüyor.

İzmir'de benzer şekilde cumartesi sabah-öğle arası biraz yağabilir, sıcaklıklar 12 ila 16°C'lerde seyrediyor. Ankara'da hava soğuk ve 3 gün süreyle aralıklı yağışlı. Cumartesi beklenen yağışlar Ankara'ya kar halinde inebilir ve cumartesi öğle saatlerinde şehrin bazı güney ilçeleri beyazlayabilir. Cumartesi Konya-Niğde-Afyonkarahisar-Ankara arasında yükseklere kuvvetli kar yağacak görünüyor. Köy ve kasaba yollarında olacaklar, beklenen bu kar yağışlarını dikkate alarak yolculuk etmekte yarar var.

Kar kelimesini kullanıyoruz ama miktarlar düşük, üstelik ardından gelecek ılık ve güneşli günler bu kar örtüsünün hızla yok olmasına yol açıyor. Yeraltı su kaynaklarımızın daha kuvvetli kar yağışlarıyla beslenmeye ihtiyacı var. Henüz şubat ayının ilk haftasından da önemli bir sinyal yok, kuru soğuk günler sürebilir.