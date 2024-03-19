Başta emekliler ve memurlar olmak üzere milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği Mart ayı enflasyon rakamları için nefesler tutulmuş durumda. Mart ayı enflasyon oranları için gözler TÜİK'ten gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 44,19 oldu. İşte, 2024 Mart ayı enflasyon beklenti tahmini anketi ile ilgili detaylar...