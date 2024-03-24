Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin kıyılarının yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde batı kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2 ila 6 derece artması bekleniyor. REKLAM İstanbul Güneşli 16° Ankara Güneşli 14° İzmir Güneşli 19° Antalya Güneşli 19° Trabzon Kısmen Güneşli 11° Bursa Güneşli 16° Adana Güneşli 21° Diyarbakır Parçalı bulutlu 13° Gaziantep Kısmen Güneşli 12° Ağrı Kısmen Güneşli 7°