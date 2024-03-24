Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar artıyor
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre bugün hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2 ila 6 derece artması bekleniyor. İşte bölgelerimizde beklenen hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin kıyılarının yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah saatlerinde batı kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2 ila 6 derece artması bekleniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Fotoğraf: İHA