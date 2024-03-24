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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji duyurdu! Yurt geneli sıcaklıklar artıyor - Son dakika haberi

        Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar artıyor

        Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre bugün hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2 ila 6 derece artması bekleniyor. İşte bölgelerimizde beklenen hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2024 - 09:24 Güncelleme: 24.03.2024 - 09:40
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        Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar artıyor
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin kıyılarının yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Sabah saatlerinde batı kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2 ila 6 derece artması bekleniyor.

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        İstanbul

        Güneşli 16°

        Ankara

        Güneşli 14°

        İzmir

        Güneşli 19°

        Antalya

        Güneşli 19°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 11°

        Bursa

        Güneşli 16°

        Adana

        Güneşli 21°

        Diyarbakır

        Parçalı bulutlu 13°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 12°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli

        ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

        Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        Fotoğraf: İHA

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