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        Haberler Ekonomi Altın CANLI altın fiyatları: YENİDEN DÜŞÜYOR! 20 Mart 2024 Çarşamba anlık altın fiyatları ile çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın alacaklar dikkat: Yeniden düşüyor! 20 Mart 2024 Çarşamba canlı altın fiyatları

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ons altın değerinin yüzde 0.17 düşmesiyle altın fiyatları yeniden değer kaybetmeye başladı. Son zamanlarda gün içindeki sert dalgalanmalar yatırımcıların kafasını karıştırırken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 242 liradan alıcı buluyor. İşte, 20 Mart 2024 Çarşamba canlı altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın alış-satış fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 07:24 Güncelleme: 20.03.2024 - 19:03
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        1

        Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam vereceği faiz kararı öncesinde 2 bin 154 dolardan alıcı buluyor.

        Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metninden ve Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

        Analistler, son dönemde açıklanan makroekonomik verilerin enflasyon endişelerini beslemeye devam ettiğini belirterek, Fed'in bu sinyalleri nasıl değerlendirdiğine ilişkin ipuçlarının gelecek dönemde atılacak adımlar açısından önemli olduğunu söyledi.

        Bankanın yayımlayacağı "nokta grafiği" ve ekonomiye ilişkin tahminlerinde bu sinyallerin bulunabileceğine işaret eden analistler, Powell'ın açıklamalarındaki satır aralarının da ilk faiz indiriminin ne zaman başlayacağına ilişkin tahminler açısından önemli olduğunu dile getirdi.

        Analistler, bugün yurt dışında Fed'in para politikası kararları ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 170 ve 2 bin 190 doların direnç, 2 bin 150 ve 2 bin 130 doların destek bölgesi olarak öne çıktığını kaydetti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 20 Mart 2024 Çarşamba günü altın fiyatları alış-satış rakamları tablosu haberimizde...

        2

        ALTIN FİYATLARI DEĞER KAZANIYOR!

        Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 244 liradan yaparken; 20 Mart Çarşamba günü değer kaybederek 2 bin 242 liraya kadar geriledi. Bir önceki kapanışı 3 bin 669 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 666 TL'den işlem görüyor.

        ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.241,95

        Satış: 2.242,35

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ONS ALTIN FİYATI

        Alış: 2.154,68

        Satış: 2.154,97

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.587,18

        Satış: 3.666,16

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 14.351,17

        Satış: 14.622,90

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.151,94

        Satış: 7.332,32

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 14.351,17

        Satış: 14.622,90

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTINI FİYATI

        Alış: 16.319,67

        Satış: 16.736,65

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.322,85

        Satış: 1.740,87

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 2.244,95

        Satış: 2.369,17

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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