Moskova'da terör saldırısı: Arkasında DEAŞ mı Ukrayna mı var?

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen terör saldırısının sorumlusuyla ilgili tartışmalar sürüyor.

Saldırının sorumlularının cezalandırılacağına söz veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya işaret etti.

ABD'li yetkililerse saldırının arkasındaki grup olarak terör örgütü DEAŞ'ın Horasan kolunu gösterdi. KREMLİN'DEN UKRAYNA SİNYALLERİ DEAŞ saldırıyı üstlense de Putin henüz örgütün adını vermedi. Rusya Devlet Başkanı yaptığı açıklamada saldırganların Ukrayna'ya kaçmaya çalıştığını söyledi. Putin, "Terör saldırısının doğrudan failleri olan, insanları vuran ve öldüren dört kişinin tamamı bulunup gözaltına alındı. Kaçmaya çalıştılar ve Ukrayna'ya doğru ilerliyorlardı. İlk bilgilere göre (teröristler için) Ukrayna tarafından devlet sınırını geçmeleri için bir pencere hazırlandı" dedi. REKLAM Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Telegram'daki açıklamasında, "Artık bu eli kanlı pisliklerin hangi ülkede saklanmayı planladığını biliyoruz: Ukrayna" ifadesini kullandı.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev ise saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bunların Kiev rejiminin teröristleri olduğu tespit edilirse onlara ve ideolojik ilham verenlere karşı başka türlü davranmak imkansızdır. Hepsi terörist olarak bulunup acımasızca yok edilmelidir. Böyle vahşeti gerçekleştiren devletin yetkilileri de dahil. Ölüme ölüm" ifadesini kullandı. BEYAZ SARAY, DEAŞ'A İŞARET EDİYOR Beyaz Saray ise bu ifadelerin ardından saldırının arkasında DEAŞ'ın olduğu açıklamasını tekrarladı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, "Bu saldırının tek sorumlusu DEAŞ'dır. Ukrayna'nın herhangi bir dahli söz konusu değildir" dedi. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby Moskova saldırısında Ukrayna'nın rolünün olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını söyledi. REKLAM UKRAYNA: BAĞLANTIMIZ YOK Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü ise 22 Mart'ta saldırının, Ukrayna'ya düzenlenen saldırıları meşrulaştırmak için Putin'in emriyle planlandığını iddia etmişti. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı da aynı gün Putin'in ifadelerini, Kremlin'in ülkede Ukrayna karşıtlığını alevlendirmek için yapılan bir provokasyon olarak gördüklerini bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Putin'in, Moskova'daki terör saldırısını Ukrayna'ya bağlamaya çalıştığını söyledi.