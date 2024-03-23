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        Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Moskova'daki terör saldırısını şiddetle kınadı

        ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Moskova'daki terör saldırısını şiddetle kınadı

        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün Rusya'nın başkenti Moskova'daki konser salonuna düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 19:53 Güncelleme: 23.03.2024 - 19:53
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        Blinken, Moskova terör saldırısını kınadı
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        Blinken, yazılı açıklamasında, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini ileterek, "Terörün her türünü kınıyor, bu korkunç olayın yasını tutan Rus halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu bildirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

        Moskova'da terör saldırısı!
        Moskova'da terör saldırısı! Haberi Görüntüle

        Blinken, ABD'nin Moskova'daki ölümcül terör saldırısını şiddetle kınadığını vurguladı.

        Moskova'daki konser salonuna düzenlenen terör saldırısı

        Rusya’nın başkenti Moskova’da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlendi.

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        Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görüldü.

        Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında yangın çıktı, çatı bir süre sonra çöktü.

        Rusya Soruşturma Komitesi, saldırıda 133 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Olayda yüzden fazla yaralı olduğu açıklandı.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de aralarında olduğu 11 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

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