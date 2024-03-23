Moskova'da terör saldırısı! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
Rusya'nın başkenti Moskova'da dün gece konser salonuna gerçekleşen terör saldırısında en az 60 kişi hayatını kaybetti, 100'ü aşkın kişi yaralandı. Rus güvenlik güçleri, saldırıyı kamuflaj giymiş 5 saldırganın gerçekleştirdiğini bildirirken, saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi. Saldırganları arama çalışmaları sürerken, Rusya Devlet Başkanı Putin'in tüm gelişmelere yönelik anlık bilgilendirme aldığı bildirildi.
Rusya’nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna dün akşam saatlerinde silahlı kişilerce saldırı düzenlendi. Terör saldırısında en az 60 kişi hayatını kaybetti. Reuters'ın aktardığına göre saldırı DEAŞ üstlendi.
Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova'daki terör saldırısında 60'tan fazla kişinin hayatını kaybettiğini, ölü sayısının artabileceğini bildirdi.
Komiteden yapılan açıklamada, olayın gerçekleştiği yerde uzmanların çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.
Hayatını kaybedenlerin cesetlerinin incelendiği aktarılan açıklamada, "Terör saldırısı sonucu 60'tan fazla kişinin öldüğü tespit edildi. Ne yazık ki kurbanların sayısı artabilir." ifadeleri kullanıldı..png
Olay yerindeki silah ve mühimmat dahil bütün delillerin hepsine el konulduğu, genetik, balistik ve parmak izi incelemelerinin yürütüldüğü belirtilen açıklamada, bütün kamera görüntülerine el konulduğu ve incelendiği ifade edildi.
"HAFTA SONU GERÇEKLEŞECEK TÜM ETKİNLİKLER İPTAL EDİLDİ"
Dün akşam yaşanan kanlı saldırının ardından Rus yetkililer, tüm kentte havalimanı ve metro istasyonları başta olmak üzere güvenlik önlemlerini arttırdı, haftasonu gerçekleştirilecek tüm etkinlikler iptal edildi.
"PUTİN ANLIK BİLGİLENDİRMELER ALIYOR"
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'daki saldırıya ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiği ve anlık bilgilendirmeler aldığı bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yaparak, "Tüm dünya bu terörist saldırıyı kınamalı" dedi. Bakanlık, Moskova’daki terör saldırısına ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden toplantı talep edeceklerini bildirdi.
MEDVEDEV: TERÖRİSTLER YALNIZCA MİSİLLEME AMAÇLI TERÖRDEN ANLARLAR
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, saldırıya ilişkin, "Teröristler yalnızca misilleme amaçlı terörden anlarlar. Şiddete güçle karşılık verilmediği, teröristlerin toplu infazları ve ailelerine yönelik baskılara ölümlerle karşılık verilmediği sürece hiçbir mahkeme ve soruşturmanın faydası olmayacaktır." dedi.
Medvedev, "Bunların Kiev rejiminin teröristleri olduğu tespit edilirse onlara ve ideolojik ilham verenlere karşı başka türlü davranmak imkansızdır. Hepsi terörist olarak bulunup acımasızca yok edilmelidir. Böyle vahşeti gerçekleştiren devletin yetkilileri de dahil. Ölüme ölüm." ifadelerini kullandı.
UKRAYNA: SALDIRININ UKRAYNA İLE İLGİSİ YOK
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna yönelik terör saldırısıyla Ukrayna'nın ilgisinin olmadığını belirtti.
Söz konusu saldırıyla Ukrayna'nın "hiçbir ilgisi olmadığını" kaydeden Podolyak, "Bu olaylar, saldırgan ülke liderliğinin kendi halkına karşı uyguladığı terörün emarelerini taşıyor." ifadesini kullandı.
ABD'nin Rusya Büyükelçiliği, 8 Mart'ta 'aşırılıkçıların' Moskova'da bir saldırı hazırlığında olduğu konusunda vatandaşlarını uyarmıştı.
Açıklama Rus güvenlik servislerinin DEAŞ'ın Horasan koluna ait bir hücre tarafından bir sinagoga saldırma planını önlediklerini açıklamasından birkaç saat sonra gelmişti.
Tüm ABD vatandaşlarını Rusya'yı terk etmeye çağıran büyükelçilik, tehdidin niteliği hakkında daha fazla ayrıntı vermemiş ancak insanların konserlerden ve kalabalık yerlerden uzak durmaları ve çevrelerine karşı dikkatli olmaları gerektiğini söylemişti.
KONSER SALONUNA DÜZENLENEN TERÖR SALDIRISI
Rusya’nın başkenti Moskova’da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce saldırı düzenlenmişti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların salonda rastgele ateş açtıkları görülürken, Rus Federal Güvenlik Servisi, terör saldırısında ilk belirlemelere göre 40 kişinin öldüğünü, Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko da 60’ı ağır olmak üzere 115 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRENLER ARANIYOR
Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkmış, yangının söndürülmesi için yüzlerce ekip sevk edilmişti. Binanın çatısı bir süre sonra çökmüştü.
Moskova'da hafta sonu tüm halka açık etkinlikler iptal edilmiş, terör saldırısını ele almak için bir görev gücünün kurulduğu açıklanmıştı.
Rusya Federal Ulusal Muhafız Servisi (Rosgvardiya), silahlı saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanmasına yönelik operasyonun sürdüğünü bildirmişti.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.