Rusya’nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna dün akşam saatlerinde silahlı kişilerce saldırı düzenlendi. Terör saldırısında en az 60 kişi hayatını kaybetti. Reuters'ın aktardığına göre saldırı DEAŞ üstlendi.

Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova'daki terör saldırısında 60'tan fazla kişinin hayatını kaybettiğini, ölü sayısının artabileceğini bildirdi.

Komiteden yapılan açıklamada, olayın gerçekleştiği yerde uzmanların çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. Hayatını kaybedenlerin cesetlerinin incelendiği aktarılan açıklamada, "Terör saldırısı sonucu 60'tan fazla kişinin öldüğü tespit edildi. Ne yazık ki kurbanların sayısı artabilir." ifadeleri kullanıldı. .png REKLAM Olay yerindeki silah ve mühimmat dahil bütün delillerin hepsine el konulduğu, genetik, balistik ve parmak izi incelemelerinin yürütüldüğü belirtilen açıklamada, bütün kamera görüntülerine el konulduğu ve incelendiği ifade edildi. Türkiye'den Rusya'ya taziye mesajı Haberi Görüntüle

"HAFTA SONU GERÇEKLEŞECEK TÜM ETKİNLİKLER İPTAL EDİLDİ" Dün akşam yaşanan kanlı saldırının ardından Rus yetkililer, tüm kentte havalimanı ve metro istasyonları başta olmak üzere güvenlik önlemlerini arttırdı, haftasonu gerçekleştirilecek tüm etkinlikler iptal edildi.

"PUTİN ANLIK BİLGİLENDİRMELER ALIYOR" Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'daki saldırıya ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiği ve anlık bilgilendirmeler aldığı bildirdi. Putin Moskova saldırısına ilişkin bilgilendirildi Haberi Görüntüle "TÜM DÜNYA BU TERÖRİST SALDIRI KINAMALI" Rusya Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yaparak, "Tüm dünya bu terörist saldırıyı kınamalı" dedi. Bakanlık, Moskova’daki terör saldırısına ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden toplantı talep edeceklerini bildirdi.

MEDVEDEV: TERÖRİSTLER YALNIZCA MİSİLLEME AMAÇLI TERÖRDEN ANLARLAR REKLAM Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, saldırıya ilişkin, "Teröristler yalnızca misilleme amaçlı terörden anlarlar. Şiddete güçle karşılık verilmediği, teröristlerin toplu infazları ve ailelerine yönelik baskılara ölümlerle karşılık verilmediği sürece hiçbir mahkeme ve soruşturmanın faydası olmayacaktır." dedi. Medvedev, "Bunların Kiev rejiminin teröristleri olduğu tespit edilirse onlara ve ideolojik ilham verenlere karşı başka türlü davranmak imkansızdır. Hepsi terörist olarak bulunup acımasızca yok edilmelidir. Böyle vahşeti gerçekleştiren devletin yetkilileri de dahil. Ölüme ölüm." ifadelerini kullandı.

UKRAYNA: SALDIRININ UKRAYNA İLE İLGİSİ YOK Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna yönelik terör saldırısıyla Ukrayna'nın ilgisinin olmadığını belirtti. Söz konusu saldırıyla Ukrayna'nın "hiçbir ilgisi olmadığını" kaydeden Podolyak, "Bu olaylar, saldırgan ülke liderliğinin kendi halkına karşı uyguladığı terörün emarelerini taşıyor." ifadesini kullandı. ABD İKİ HAFTA ÖNCE VATANDAŞLARINI UYARMIŞTI ABD'nin Rusya Büyükelçiliği, 8 Mart'ta 'aşırılıkçıların' Moskova'da bir saldırı hazırlığında olduğu konusunda vatandaşlarını uyarmıştı. Açıklama Rus güvenlik servislerinin DEAŞ'ın Horasan koluna ait bir hücre tarafından bir sinagoga saldırma planını önlediklerini açıklamasından birkaç saat sonra gelmişti. Tüm ABD vatandaşlarını Rusya'yı terk etmeye çağıran büyükelçilik, tehdidin niteliği hakkında daha fazla ayrıntı vermemiş ancak insanların konserlerden ve kalabalık yerlerden uzak durmaları ve çevrelerine karşı dikkatli olmaları gerektiğini söylemişti.