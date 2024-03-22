Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki konser salonunda gerçekleşen silahlı saldırı ve iki patlamanın ardından Rusya Devlet Başkanı Putin'in gelişmelerden bilgilendirildiği bildirildi.

Beyaz Saray da, ABD Başkanı Biden'ın Moskova saldırısına dair bilgilendirildiğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Danışmanı Podolyak, Moskova saldırılarıyla Ukrayna'nın bir bağlantısının olmadığını belirtti.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya'nın başkenti Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Teröristler yalnızca misilleme amaçlı terörden anlarlar. Şiddete güçle karşılık verilmediği, teröristlerin toplu infazları ve ailelerine yönelik baskılara ölümlerle karşılık verilmediği sürece hiçbir mahkeme ve soruşturmanın faydası olmayacaktır." dedi.

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Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Medvedev, kurbanların sevenlerine de güç diledi.

Medvedev ayrıca şunları kaydetti:

"Bunların Kiev rejiminin teröristleri olduğu tespit edilirse onlara ve ideolojik ilham verenlere karşı başka türlü davranmak imkansızdır. Hepsi terörist olarak bulunup acımasızca yok edilmelidir. Böyle vahşeti gerçekleştiren devletin yetkilileri de dahil. Ölüme ölüm."

TASS haber ajansı, 40 ölü ve 100'den fazla yaralı olduğunu bildirdi. 70'ten fazla ambulans olay yerine sevk edildi. Ölü ve yaralı sayısının artması bekleniyor.