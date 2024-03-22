Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Crocus City Hall konser alanında silahlı saldırı gerçekleştirildi.

RIA haber ajansına göre, kamuflajlı en az üç kişi kalabalığa ateş açarken ilk belirlemelere göre ölü ve yaralılar var. Konser alanı boşaltıldı.

TASS haber ajansı, çatışmanın yaşandığı binada bir patlama ve yangın çıktığını bildirdi.

Olay yerine çok sayıda polis sevkedildi.

Ayrıntılar geliyor...