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        Haberler Dünya Son dakika: Moskova'da patlama sesleri

        Son dakika haberi Moskova'da silahlı saldırı

        Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki konser salonunda silahlı saldırı ve patlama meydana geldi. Ölü ve yaralılar olduğu bildirilirken, konser alanı boşaltıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2024 - 20:43 Güncelleme: 22.03.2024 - 20:54
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        Moskova'da silahlı saldırı
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        Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Crocus City Hall konser alanında silahlı saldırı gerçekleştirildi.

        RIA haber ajansına göre, kamuflajlı en az üç kişi kalabalığa ateş açarken ilk belirlemelere göre ölü ve yaralılar var. Konser alanı boşaltıldı.

        TASS haber ajansı, çatışmanın yaşandığı binada bir patlama ve yangın çıktığını bildirdi.

        Olay yerine çok sayıda polis sevkedildi.

        Ayrıntılar geliyor...

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