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        Haberler Dünya Son dakika: Saldırının ardından Bakan Fidan'dan Rus mevkidaşına telefon

        Son dakika haberi Saldırının ardından Bakan Fidan'dan Rus mevkidaşına telefon

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, Moskova'daki terör saldırısını kınadığını belirterek, Rusya halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerini iletti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2024 - 23:05 Güncelleme: 22.03.2024 - 23:59
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        Türkiye'den Rusya'ya taziye mesajı
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        Diplomatik kaynakların bilgilendirmesine göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova saldırısının ardından Rus mevkidaşı Sergei Lavrov'u arayarak saldırıyı kınadığını belirtti.

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        Bakan Fidan, Türkiye'nin Rusya'ya taziye ve başsağlığı dileklerini iletti.

        Bakan Fidan'ın Lavrov ile görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yayımladı.

        Bakanlık, şu ifadeleri kullandı:

        "Moskova’daki bir konser salonuna bu akşam (22 Mart) düzenlenen saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Masum sivilleri hedef alan bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Rus halkına ve Rusya Hükümetine en derin taziyelerimizi sunuyoruz"

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        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten başsağlığı

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rusya'nın başkenti Moskova'daki konser salonunda sivilleri hedef alan terör saldırısını kınadı.

        Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonunda sivilleri hedef alan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ölenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Rus halkının acısını paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Ayrıntılar geliyor...

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