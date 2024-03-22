Diplomatik kaynakların bilgilendirmesine göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova saldırısının ardından Rus mevkidaşı Sergei Lavrov'u arayarak saldırıyı kınadığını belirtti.

Bakan Fidan, Türkiye'nin Rusya'ya taziye ve başsağlığı dileklerini iletti.

Bakan Fidan'ın Lavrov ile görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yayımladı.

Bakanlık, şu ifadeleri kullandı:

"Moskova’daki bir konser salonuna bu akşam (22 Mart) düzenlenen saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Masum sivilleri hedef alan bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Rus halkına ve Rusya Hükümetine en derin taziyelerimizi sunuyoruz"