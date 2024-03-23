Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Arda Güler, İspanya'da yine gündemde! - Futbol Haberleri

        Arda Güler, İspanya'da yine gündemde!

        Yeniden Milli formayı sırtına geçiren Arda Güler, İspanyol gazetelerinin sayfalarında yer aldı. İspanyollar, Milli futbolcumuz Arda Güler'in Macaristan maçındaki performansını mercek altına aldılar. İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2024 - 14:49 Güncelleme: 23.03.2024 - 14:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İspanyol devi Real Madrid'in formasını giyen Arda Güler, manşetleri süslemeye devam ediyor. Tam 9 aylık sürenin ardından yeniden Milli formayı sırtına geçiren Arda, İspanyol gazetelerinin sayfalarında yer aldı. Macaristan maçındaki performansı değerlendirildi. Detaylara göz atalım...

        2

        AS: YETENEKLERİNDEN BİR DOZ SUNDU

        Real Madridli futbolcu yeteneklerinden bir doz sundu. Arda Güler'in kalitesi Macaristan karşısında alınan yenilgide olumlu görünen birkaç sebepten biriydi.

        3

        MUNDO DEPORTİVO: İTİCİ GÜÇ OLAMADI

        Macaristan'a karşı son 30 dakika oynadığı belirtilen Arda Güler için, Vincenzo Montella, Real Madrid'in 19 yaşındaki forveti Arda Güler'i maçın bitimine yarım saat kala oyuna aldı.

        4

        İki korner kullanan ve kaleye bir şut çeken Real Madridli genç oyuncu, Livepool'un orta saha oyuncusu Dominik Szoboszlai'nin 48. dakikada gole çevirdiği Enes Ünal'ın sebebiyet verdiği penaltı golüyle yıkılan takımı için itici bir güç olamadı.

        5

        MARCA: İYİ İZLENİM BIRAKTI

        EURO 2024 öncesinde iyi bir sınav. Macaristan ve Türkiye, Budapeşte'de 1-0 ev sahibi lehine sonuçlanan zorlu bir maç oynadı. Bu yaz Almanya'daki organizasyonda yer alacak iki takım da harika bir eleme dönemi geçirdi ve sürpriz yapmak istiyor.

        6

        Arda Güler ikinci yarıda oyuna girdi ve son 30 dakika oynayarak iyi bir izlenim bıraktı. Beraberlik için iyi bir şans yakaladı ama bunu değerlendiremedi.

        7

        DEFANSA CENTRAL: EN DİKKAT ÇEKEN İSİM

        Arda Güler Budapeşte'de kendisini ve yeteneğini Türkiye'ye kanıtlama fırsatı buldu. Madridli oyuncu, Türkiye ile Macaristan arasında oynanan dostluk maçının en dikkat çeken ismiydi.

        8

        Arda, Real Madrid formasıyla çıktığı son birkaç maçta gösterdiği performansın ardından oyuna dahil oldu. Madrid taraftarları ise genç yıldızlarının keyfini çıkarmak için onun performansını yakından takip etti.

        9

        Ancak Arda Güler oyuna ilk 11'de başlamadı ve yedek kulübesinde ikinci yarıdaki anını bekledi. Madridli oyuncu 61. dakikada oyuna girdi ancak takımının 1-0 yenilmesine engel olamadı.

        10
        11
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Uzmanından kritik açıklama! Haftaya hava nasıl olacak?
        Uzmanından kritik açıklama! Haftaya hava nasıl olacak?
        Sevgilisinin kızına tacizden 15 yıl istendi!
        Sevgilisinin kızına tacizden 15 yıl istendi!
        Moskova'da terör saldırısı!
        Moskova'da terör saldırısı!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy çıkarması
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy çıkarması
        Oruç tutarken baş ağrısını önlemenin yolları!
        Oruç tutarken baş ağrısını önlemenin yolları!
        Szymanski için geliyorlar
        Szymanski için geliyorlar
        Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Kate Middleton'a destek
        Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Kate Middleton'a destek
        "Bu oyun EURO2024'te iş yapar"
        "Bu oyun EURO2024'te iş yapar"
        6 yavru kedinin başını kesip öldürdü! Bursa'da vahşet!
        6 yavru kedinin başını kesip öldürdü! Bursa'da vahşet!
        Setler mühendis - oyuncu kaynıyor
        Setler mühendis - oyuncu kaynıyor
        Leylekler göçü bıraktı! Artık bu zorluğa katlanmıyorlar
        Leylekler göçü bıraktı! Artık bu zorluğa katlanmıyorlar
        Akciğer ve karaciğere iyi gelen besinler
        Akciğer ve karaciğere iyi gelen besinler
        Yataktan kalkamayınca grip sandı! 3 aydır yatağa bağlı yaşıyor
        Yataktan kalkamayınca grip sandı! 3 aydır yatağa bağlı yaşıyor
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Süper Kupa finalinde tarih değişmedi
        Süper Kupa finalinde tarih değişmedi
        O anlar kamerada! Araçtan inip kadına saldırdı!
        O anlar kamerada! Araçtan inip kadına saldırdı!
        "Böyle hayatlar yaşamıyoruz"
        "Böyle hayatlar yaşamıyoruz"
        Her gün bir doz Prenses Kate
        Her gün bir doz Prenses Kate
        İşçinin ödenmeyen ücreti Fon’dan
        İşçinin ödenmeyen ücreti Fon’dan