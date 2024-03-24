Ferdi Kadıoğlu Avrupa'da transferin gözdesi!
Fenerbahçe'de sergilediği performansla dikkat çeken Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'nın dev kulüplerini peşine taktı.
Fenerbahçe'de son iki sezondur sergilediği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'da da transferin gözdesi oldu.
Avrupa'nın dev kulüpleri, milli futbolcu için sezon sonunda sarı-lacivertli kulübün kapısını çalmaya hazırlanıyor.
TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe yönetimi 25 yaşındaki başarılı futbolcu için gelecek astronomik bedeller dışında hiçbir teklifi kabul etmeyecek.
2018 yılında Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından transfer edilen Ferdi Kadıoğlu yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti.
Uluslararası çapta bilinen ve talep gören bir sol bek haline gelen milli futbolcu, Fenerbahçe’nin bu sezonki başarısının baş aktörlerinden oldu.
Sarı lacivertlilerde bugüne kadar 7 farkı mevkide forma giyen Ferdi, önemli istatistiklere imza attı.
Ligde yüzde 85 pas isabet oranı yakalayan milli futbolcu, maç başına yedi kez top kazandı.
Ferdi Kadıoğlu, her karşılaşmada 1,8 başarılı dribbling yaparak da takımın atağa çıkmasında etkili oldu.
Dayanıklılık verilerinde en üst sıralarda olan 25 yaşındaki futbolcu, fiziksel gelişimi için özel bir antrenör ile çalışıyor.