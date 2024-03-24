Barcelona'dan Lamine Yamal için gelen 200 milyon Euro'luk teklife ret!

Teklif gelen diğer oyuncuların da isimlerini açıklayan Laporta, "Alejandro Balde, Fermin, çok önemli... Gavi, Pedri, De Jong, Araujo için teklifler aldık... Ama bu oyuncularımızı satmak istemiyoruz. 1 milyar getirirlerse satarım" diye konuştu.