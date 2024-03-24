Yunanistan'dan bomba iddia! Fatih Terim TFF başkanlığına aday mı oluyor?
Yunanistan Süper Ligi'nde çalıştırdığı Panathinaikos ile şampiyonluk mücadelesi veren Fatih Terim için flaş bir iddia ortaya atıldı. Yunan basını, Terim'in TFF başkanlığı için teklif aldığını yazdı.
Yunanistan'da Panathinaikos'un teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
Yunan basını, 'İmparator' lakaplı efsane hocanın TFF başkanlığı için teklif aldığını iddia etti.
Pao Pantou'da yer alan habere göre; Panathinaikos'la sözleşmesi bittikten sonra Türkiye'ye dönüp TFF başkanlık koltuğuna oturması için Terim'e baskı yapıldığı öne sürüldü.
SEZON SONUNU BEKLİYOR
Fatih Terim'in ise Yunanistan'da mutlu olduğu ve şampiyonluk yaşamak istediği belirtilirken, gelen teklifi şimdilik askıya aldığı ifade edildi.
71 yaşındaki teknik adamın, TFF başkanlığı için gelen teklifi sezon sonunda yeniden değerlendirmeye alacağı vurgulandı.
Panathinaikos ile 18 maça çıkan Terim, 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.