Ölümlü 'seçim broşürü' kavgasının yaşandığı iş yerine pompalı tüfekle saldırı

OLAY KAMERADA

Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, broşürü iş yerine bırakan Ahmet B. ile Sinan Elbir'in bir süre tartıştığı, Ahmet B.'nin eline aldığı ürünleri market içine fırlattığı görüldü. Sinan Elbir'in Ahmet B.'ye tokat attığı, kavganın ardından dükkanın dışına taştığı görüntülere yansıdı. Ahmet B.'nin 2 yeğeninin durumu görüp, dayıları ile iş yerine geldiği, ardından Sinan Elbir'i darbettiği de görüntülerde yer aldı. Sonrasında Sinan Elbir'in tezgahtan çıkardığı tabancayla tek el ateş ettiği de görüntülere yansıdı.