Katil, karakola annesini almaya gelince pantolonundaki lekeden fark edildi! İçeri giren polis ekipleri dehşet veren bir görüntüyle karşılaştı. Kendisinden haber alınamayan genç kadının cansız bedeni kanlar içinde yatıyordu. Polis, kısa bir süre sonra gördüğü manzarayla daha da şok oldu. Öldürülen kadının bulunduğu yatak odasının aynasına kırmızı rujla 'Bunu bana yapmayacaktın M." diye yazılı bir not buldu. Herkes o an katil zanlısının genç kadının erkek arkadaşı Mustafa olduğunu sandı. Çünkü katil zanlısı not bırakmış ve kendi baş harfini yazmıştı. Herkes öyle düşünüyordu. Hatta gazetelerde katil Mustafa diye haberler çıktı. Ama deneyimli dedektifler öyle düşünmüyordu. Karakolda ifade veren annesini almaya gelen genç adamın pantolonundaki silinmiş leke, cinayet uzmanının dikkatini çekti. Bu dikkat sayesinde, cinayet soruşturması şaşırtan bir finalle son buldu. O dönem bu sıra dışı dosyaya bakan emekli cinayet uzmanı Mehmet Kuşoğlu Habertürk'e anlattı. Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberi...

ABONE OL