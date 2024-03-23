Son dakika haberi: Rus lider Putin'den Moskova'daki terör saldırısının ardından ilk açıklama
Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısının ardından ilk kez konuştu. Tüm saldırganların yakalandığını söyleyen Putin, "Bu saldırı emrini kim verdiyse cezalandırılacak" dedi
Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna dün akşam saatlerinde silahlı kişilerce saldırı düzenlendi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'daki terör saldırısının ardından ilk kez konuştu.
Tüm saldırganların yakalandığını belirten Rusya Devlet Başkanı Putin, "Saldırganlar Ukrayna'ya kaçmaya çalışıyorlardı" dedi.
Dün akşam saatlerinde gerçekleşen en az 115 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.
"DÜŞMANLARIMIZ BİZİ BÖLEMEYECEK"
"Düşmanlarımız bizi bölemeyecek" ifadelerini kullanan Rus lider Putin, "Dikkatlice planlanmış bir terör saldırısının yanı sıra önceden hazırlanmış bir toplu insan katliamıyla karşılaştık" dedi.
"SALDIRI EMRİNİ VEREN HERKES CEZALANDIRILACAK"
Bu saldırı emrini veren herkesin cezalandırılacağını belirten Putin, "Rusya'ya, halkımıza yönelik bu saldırıyı hazırlayan, teröristlerin arkasında duran herkesi tespit edip cezalandıracağız" ifadelerini kullandı.
24 Mart gününü yas günü ilan ettiklerini duyuran Putin, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.