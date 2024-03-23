Mühendis olmayı değil, ünlü olmayı seçen o isimler

Zamansız ve gözde bir meslek; mühendislik...

Çoğu lise öğrencisinin hayallerini süsleyen, üniversitelerin yüksek puanları fakülteleri olan mühendisliğin sınavlarını kazanması da okulu bitirmesi de bir hayli zor.

Birçok ünlü oyuncunun diplomalı mesleği aslında mühendislik...

Kimi; makine mühendisi, kimi; elektrik mühendisi, kimi; fizik mühendisi kimi; uçak mühendisi. Kimi; diplomasını aldıktan sonra bir süre mesleğini icra ettikten sonra oyunculuğa yöneldi. Kimi ise; diplomasını hiç kullanmadan / kullanamadan kendisini setlerde buldu.