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        Haberler Magazin Mühendis olmayı değil, ünlü olmayı seçen o isimler

        Mühendis olmayı değil, ünlü olmayı seçen o isimler

        Bazı ünlü isimler, çeşitli mühendislik bölümlerinden mezun olduktan sonra diplomasını kullanmayı tercih etmeyip, sanat dünyasına adım attı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2024 - 00:18 Güncelleme: 23.03.2024 - 18:06
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        Zamansız ve gözde bir meslek; mühendislik...
        Çoğu lise öğrencisinin hayallerini süsleyen, üniversitelerin yüksek puanları fakülteleri olan mühendisliğin sınavlarını kazanması da okulu bitirmesi de bir hayli zor.

        Birçok ünlü oyuncunun diplomalı mesleği aslında mühendislik...
        Kimi; makine mühendisi, kimi; elektrik mühendisi, kimi; fizik mühendisi kimi; uçak mühendisi. Kimi; diplomasını aldıktan sonra bir süre mesleğini icra ettikten sonra oyunculuğa yöneldi. Kimi ise; diplomasını hiç kullanmadan / kullanamadan kendisini setlerde buldu.

        2

        Tarık Akan:
        Makine Mühendisi

        3

        Nuri Bilge Ceylan:
        Elektrik - Elektronik Mühendisi

        4

        Çağlar Ertuğrul:
        Makine Mühendisi

        5

        Aras Bulut İynemli:
        Uçak Mühendisi

        6

        Tülin Özen:
        Elektrik Mühendisi

        7

        Murat Yıldırım:
        Makine Mühendisi

        8

        Selda Bağcan:
        Fizik Mühendisi

        9

        Haluk Levent:
        Orman Mühendisi

        10

        Çağla Kubat:
        Makine Mühendisi

        11

        Yiğit Özşener:
        Elektronik ve Haberleşme Mühendisi

        12

        Hamdi Alkan:
        Elektrik Mühendisi

        13

        Cem Davran:
        Elektrik Mühendisi

        14

        Metin Uca:
        Jeoloji Mühendisi

        15

        Mirkelam:
        Jeofizik Mühendisi

        16

        Ankaralı Namık:
        Makine Mühendisi

        17

        Atılay Uluışık:
        Matematik Mühendisliği

        18

        Birol Namoğlu:
        Metalurji ve Malzeme Mühendisi

        19

        Selçuk Aydemir:
        Uçak Mühendisi

        Fotoğraflar: DepoPhoto, AA, DHA,İHA, HT Magazin

        #Tarık Akan
        #Çağlar Ertuğrul
        #Aras Bulut İyinemli
        #Tülin Özen
        #Nuri Bilge Ceylan
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