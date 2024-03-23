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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çocukların kavgası büyüklere sıçradı

        Çocukların kavgası büyüklere sıçradı

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde çocuklar arasında başlayan tartışmaya büyükler de dahil olunca silahlı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 19:32 Güncelleme: 23.03.2024 - 19:32
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        Çocukların kavgası büyüklere sıçradı
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        İHA'nın haberine göre; olay, öğle saatlerinden sonra Nizip ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çocuklar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce olaya çocukların aileleri de dahil oldu. İki taraf arasındaki kavgada silahların da kullanılmasıyla 2 kişi yaralandı.

        Fotoğraf: İHA

        BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Yaralılardan 70 yaşındaki Nejdet Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaya'nın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaralı Saim A.'nın tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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