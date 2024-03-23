Çocukların kavgası büyüklere sıçradı

İHA'nın haberine göre; olay, öğle saatlerinden sonra Nizip ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çocuklar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce olaya çocukların aileleri de dahil oldu. İki taraf arasındaki kavgada silahların da kullanılmasıyla 2 kişi yaralandı.