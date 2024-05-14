Asgard tanrısı Thor, Dünya'ya sürgün edilir ve bazı buz devlerini yenmeden önce hayatını değiştiren bir deneyimle “fedakarlığı” öğrenir. 1940'lı yıllarda ise Steve Rogers'ın yaşadığı değişimle beraber Hydra’yı alt eden bir “yarı tanrıya” dönüşüyor. Fakat sonrasında 2011 yılındaki çözülmeye kadar 70 yıl boyunca donmuş bir biçimde kalıyor.

Sonrasında birlikte, Thor'un üvey kardeşi Loki'yi ve onun uzaylı sürüsünü alt etmek için Nick Fury'nin himayesi altında güçlerini birleştirirler.