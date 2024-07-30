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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Masa tenisi karışık çiftlerde altın madalya Çin'in - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Masa tenisi karışık çiftlerde altın madalya Çin'in

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Çin, masa tenisi karışık çiftlerde altın madalyanın sahibi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 18:33 Güncelleme: 30.07.2024 - 18:41
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        Masa tenisinde altın madalya Çin'in!
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        Çin, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda masa tenisi karışık çiftlerde altın madalyaya ulaştı.

        South Paris Arena 4'te gerçekleştirilen müsabakaların finalinde Chuqin Wang ve Yingsha Sun'dan oluşan Çin, Jong Sik Ri ve Kum Yong Kim'in yer aldığı Kuzey Koreli ekibi 4-2 yenerek altın madalya kazandı.

        Bronz madalyayı ise Chun Ting Wong ve Hoi Kem Doo'dan oluşan Hong Kong'u 4-0 mağlup eden Jonghoon Lim ve Yubin Shin'in yer aldığı Güney Kore ekibi elde etti.

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