MasterChef'de finale kalan ilk isimler belli oldu! 5 Kasım dün akşam ekrana gelen bölümde finalistler adını finale yazdırdı. En kritik yarışmalardan biri olan Kap Kek oyunu Mavi takımın galibiyetiyle noktalandı. Yarışmanın en heyecanlı bölümünde kırmızı takımın kekleri yere düşürmesi olay oldu. İkinci oyunda ise yarışmacılar önlerine sunulan tatların içerisinde hangi ürünlerin olduğunu tahmin etmeye çalıştı.

MASTERCHEF FİNALE KALAN İLK İSİM KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de final etabına kalacak ilk isimler belli oldu. Yarışmacılar pilav yemeği yaparak yarıştılar. Ardından yarışmacılar önlerine konulan tatların içerisindeki ürünleri tahmin etmeye çalıştılar. MasterChef final etabına kalacak isimler HAKAN ve BURCU oldu.

YENİ HAFTANIN TAKIMLARI BELLİ OLDU!

TAKIM YARIŞINI KAZANAN TAKIM BELLİ OLDU!

MasterChef 20. yeni bölüm tanıtımı

Takımlar arasındaki gerginlik sırasında Mehmet şefin sinirleri hayli zorlanacak. MasterChef Türkiye'de artık final yolunda son adımlar atılırken final haftasına ilk bileti alacak isim yeni bölümde belli olacak. MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar Mehmet şefin çalıştığı 5 yıldızlı otelin mutfağında çok ünlü konuklara yemek hazırlayacak.

MasterChef Türkiye yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de TV8'de!

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